ŠTO NE KAŽEŠ DA SI PROMENIO VERU? Dragojevići na krv i nož, izneli ŠOK detalje braka: Zbog čega si mi tražila KRVAVE MAJICE? VIDEO

Dalila Dragojević ponovo je zaratila sa bivšim mužem Dejanom Dragojevićem.

Njih dvoje nisu mogli da se smire, pa su iznosili tajne braka koje su dosad čuvali.

- Dejane, da li je istina da si promenio veru? - pitao je voditelj.

- Ne izjašnjavam se po tom pitanju, neka ona dokaze. Ako sam ja promenio veru, sve što je rekla i uradila je haram, sve što je rekla je prokleto, sve šta napominje se njoj vraća, ako ide po veri. Ja nisam promenio veru, ona neka kaže da jesam... Neka misli da me time spušta. Ona je to rekla da bih ja dobio osudu - rekao je Dejan.

- Aleksandra, da li si bila svedok kad uzima abdest? - pitala je Dalila.

- Ja ne znam šta je to - dodala je Aleksandra.

- Ološ, zna šta mi je životna želja, udara mi na oca - govorila je Dalila.

- Ti udaraš na njega isto - odgovorio je Dejan.

Jedno drugo su počeli da optužuju i za "bacanje magije".

- Kako si otvarao igračku kod nas, pa si se tresao? Šta je bilo u kesama, jesu bili ekseri, papir od uložaka? Ja imam poruke, gde je on pisao, bio je šokiran, da je njegov tata spakovao Tedija, doneo torbu gde su Tedijeve igračke... I pita kakva je to panda, a bila je ušivena pozadi ručno, sam je otvorio - govorila je Dalila.

- Laž. To se tako ne radi, zna ona gde je išla, da bude Emili Rouz - rekao je Dejan.

- Jesam ja nekome nešto pravila, jesam ti mađijala nešto? Uglavnom, otvorio je igračku, našao krpu, stare ekspere i papir od uložaka. To je dostavio Goran, ne znam od koga je igračka... Zvao je tatu i krenuo da histeriše na njega. Aludirao je na neke svoje članove porodice, ko je to mogao da uradi, tu je krenuo da plače, histeriše, spalio igračku. Onda kad je došao Goran, rešavali su to. Ja ne aludiram ni na koga, ali smatram da je Goran čist u svetu tome. Pa pričaj o vradžbinama, pošto se očigledno ti i tvoja porodica bave majicama - dodala je Dragojevićka.

- Znate kad sam se vratio krvav sa Nove godine, a ona je tražila gde su mi krvave majice? - govorio je Dejan.

- Dečko, ja sam od tvoje porodice doživela to. Tvoja mama je išla kod gatara i vračara, moja se ne bavi tim stvarima - govorila je Dalila.

- Što si ušla u Maoču? - pitao je Dejan.

- To je lečenje, ako smatraš da ti je neko bacio vraždbine, otišli smo tamo, a ti znaš šta je rečeno tamo - dodala je Dragojevićka.

- Rečeno je da imaš problem sa majkom, da jedna drugu ne možete da podnesete. Žacni me, pa ću da ti kažem dalje - govorio je Dragojević.

- Šta da kažem, da ti je mama prevarila muža? - uzvratila je Dalila.

- Tvoja majka je prevarila, ima sina... Ljudi iz Bugojna znaju, Dalila ima polubrata po majci, izbegava ih, neće ni da čuje za nju. I što se tiče odnosa sa mojom porodicom, Dalila je imala intervala kad je pričala da treba da se čujem sa njima, pa prebaci u trenutku. Ali sve indirektno, to je to na šta sam ja naseo. Mi kad smo ušli u vezu, ona je izašla iz veze gde je trpela svašta, pa sam se ja pojavio miran... - ispričao je Dejan.

- Da li je istina da je Dalila bila zaljubljena u Davida? - pitao je Milan.

- Sad sa ovog stanovišta, kakvo ponašanje ima, mogu da kažem da jeste bilo muvanja ili da joj se sviđao - dodao je Dragojević.

