DALILA PRIZNALA DA JOJ JE ANĐELO BIO IGRICA! Dragojevićka oplela po bivšoj simpatiji, pa pomenula šta joj je sve Car OTKRIO! VIDEO

Dalila Dragojević tokom podele budžeta priznala je da se zaigrala sa jednim svojim cimerom.

Stefan Karić je Dalili dao mali budžet a ona je odmah dala svoje mišljenje.

- Dalila mali budžet. Želeo sam da joj dam mali budžet i dao sam. Promenila mi je mišljenje o njoj i Car, jer sam mislio da se pomirila samo zbog svadbe i da joj on ne bi pravio problema i ppnižanja. Mislio sam da je to igra i taktika i da si se on Anđela pomerila zbog Dije. Rekla si mi da si igrala juče 2Igru istinu" sa Carem i da si mu priznala da ti je to bila igra, a rekla si mi sad i da si priznala to kod Ivana Šopić. Mislim da to nije lepo - pričao je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, ja sam na intervjuu rekla da se osveta servira hladna. Na kraju sam se osvetila sama sebi. Đedović je rekao kad se igraš ne možeš da naškodiš sebi, a kad se preigraš naškodiš sebi. Igrala sam se na svoju štetu, meni se obilo o glavu. Trebalo je da ispadne drugačije, ali sam prekucala - dodala je ona, pa nastavila o Caru:

- Ja imam emocije, samo nemam poverenje, a nema ni on u mene. Izgubilo se poštovanja i poverenje. Sinoć smo pričali o životu, spoljnom svetu i po prvi put smo se opustili. Saznala sam mnoge stvari, kao što je i on od mene. On je mene slagao da je sa Sanjom i Anom bio oralni se*s i da su se dogovorili da kažu da je bio se*s da one ne bi bile ponižene. Ja sam rekla da mi je Ana rekla da su imali se*s. To je bilo prvo pitanje i on je meni priznao da je bio se*s. Rekao mi je da je iz svojih gluposti i muških nagona napravio stvari zbog kojih se stvarno pokajao. Znam kako se ponašao prema Sanji, nije je pogledao i rekao dobar dan. Znam i za Anu da je rekla da je zaljubljena, on je rekao da ne vidi budućnost. Upozoravao je Anu kako da se ponaša, ali vidim da je hladno. Uzeli smo samo Maju Marinković da sam mogla da se osećam povređeno. Pitala sam za izolaciju i rekao mi je da je tu bio pokušaj se*sa i da je bilo glupo da se to dešava. Mnogo smo saznali i ja sam to priznala. Filip je znao o čemu se radi, samo nije znao do sinoć da sam kod Ivane Šopič rekla da je to to - pričala je Dragojevićka.