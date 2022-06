FILIP CAR ZAPENIO: Šta mi rade 30 dana pred KRAJ, kosti sam ovde OSTAVIO! Dalila otkrila da nemaju pare, a ni šta da JEDU (VIDEO)

Zadrugar Filip Car bio je vidno besan što su on i njegova partnerka Dalila Dragojević ostali bez novca i osnovnih namirnica koje su im potrebne za svakodnevni život.

On se požalio Stefan Kariću i rekao da ne krivi njega, već produkciju.

- Ja ne krivim nikoga od vas, krivim njih, što je ovo fora 30 dana pre kraja. To je fora za Dina i ove koji hlade j*ja. Za mene koji sam ovde kosti ostavio, da nemam vlažne maramice, da nemam šta da jedem, da ne znam je li ova trudna, nije trudna, a nema šta da jede, meni to nije fora. Meni je to fora da napravim harikiri - istakao je vidno besan Filip Car.

Dalila je za to vreme sedela pored i držala se za stomak, a u jednom trenutku je i dobacila:

- Na kraju je bacio preko ograde pare, mi smo bez para.

