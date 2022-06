CAR JE OD MOG DETETA NAPRAVIO MONSTRUMA! Taki progovorio o odnosu sa ćerkom: Ona se OBRUKALA!

Radomir Marinković Taki otkriva kako ulazi u ljubavne priče, ali se dotakao i bivšeg "zeta" Filipa Cara, za kojeg baš i nije štedeo reči.

On je odlučio da uvede drastične mere u svoj ljubavni život. Sa svojim advokatom je napravio neku vrstu ugovora koji devojke, pre stupanja u vezu sa njim, moraju da potpišu.

foto: Printscreen/Instagram

– Svedoci smo raznih priča, te nekog okrivle za napastvovanje, ne daj bože i za silovanje, koristoljublje. Da bih izbegao bilo šta od toga, sa advokatom sam napravio neku vrstu ugovora, pa ona lepo potpiše da je naše druženje, kakvo god bilo na kraju, dobrovoljno. Da ne bude posle da sam je zloupotrebio, napastvovao. Na žalost, u moru istinitih, teških priča, svi znamo da neke i same devojke izmisle kako bi postale poznate, ili nekog ucenile. Ovako ugovor i glava ne boli – kaže Taki i nastavlja:

– Veliki je problem naći devojku koja je iskrena, sa čistim namerama. Relativno skoro bila je iz Hrvatske neka devojka, kao bili smo zajedno, onda sam joj nešto završio kod plastičnog hirurga i kad se sve to sredilo, ona mi kaže da se pomirila sa bivšim dečkom. Sad će verovatno da odšeta do Pinka, da pokaže naše zajedničke slike i uđe u rijaliti. Znaju da im je tako najlakše da postanu poznate. Pa, polovina sadašnjih učesnika je preko mene došla do rijalitija – kaže Taki koji se pomirio sa ćerkom, ali njene bivše momke očima ne može da vidi:

– Da sretnem Cara, ne bih mu se javio. Napravio je od mog deteta monstruma, zbog njega je diskvalifikovana i obrukana. On je namazano đubre, pravi muflon! Zna se ko je Maja Marinković, a ko taj Car. I onaj Janjuš! Oni za mene ne postoje. Njih dvojicu ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju, a ne mom detetu. Uništili su mi ćerku. To su dva najveća zla koja postoje kad je moje dete u pitanju - rekao je on.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/I.B/Svet

