TO SU PAĆENICI KOJI MI SE UVEK VRAĆAJU! Maja pljuje po sebi i BIVŠIM MOMCIMA, progovorila o novom dečku, a evo šta kaže o Takiju

Maja Marinković progovorila je o svim aktuelnostima iz života, otkako je napustila Belu kuću.

- Zaista sam dobro, lepo se osećam, ispunjena sam, srećna - rekla je Maja.

- Kako je bilo na slavlju? Da li je platio Taki ili neki dečko? - pitao je voditelj.

- Moj otac je podrška celog života i ispunjava svojoj princezi sve želje. Ja sam tatina princeza. Na rođendanu si bili meni bliski ljudi - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Premijera

- Stanija i ti ste nedavno izazvale lavinu naslova?

- Mi smo imale neke čarkice, ali ona mi je duži niz godina prijatelj, divna je osoba, lojalan prijatelj. Nisam je dugo videla, bila je u Americi. Ja je mnogo volim, kvalitetna je osoba sa puno dobrih osobina. Naše prijateljstvo traje, uvek smo tu jedna za drugu, o njoj sve najlepše. Ja sam uvek uz nju, želim joj svu sreću. Čula sam za raskid, to će bolje ona da vam objasni - rekla je Maja, pa se osvrnula na svoje ljubavi:

- O mojim ljubavima iz Bele kuće nećemo, to je ono "Oprostite mi moju ružnu prošlost". Čovek u zatvorenom prostoru drugačije reaguje nego na "slobodi". Ko nije bio deo "Zadruge" ne može da sudi. Jako je teško naći se u datim situacijama. Moji izbori su bili dosta pogrešni, iako sam uvek volela iskreno. Ja nisam neko ko je materijalista, ali nisu me bili vredni - ispričala je ona.

- Šta ćeš ako ti se javi Filip po izlasku iz "Zadruge"? - pitao je voditelj.

- To je prirodna stvar. Imam taj krug paćenika koji se uvek vrate meni, ali vrata su zatvorena. Nemam šta da tražim sa ljudima koji su me prodali za malo kadra - rekla je Maja.

Ona je progovorila i da li je emotivno zauzeta.

foto: Printscreen/Premijera

- Ne mogu da kažem da imam dečka, pre bih to nazvala simpatijom. Na prvom mestu mogu da kažem da sam srećna. Nigde ne žurim, ovako mi je sada super, a ovako ćemo videti. Nema ženu! Ja zaslužujem da budem prva, ne zaslužujem da budem druga. Ja sam uvek glavna i kad postoji prva, vrlo brzo se ta mesta zamene, ali ne ponosim se time. To je ružna prošlost. Bivši su bivši, da su dobri, ne bi bili bivši - rekla je ona.

- Odakle je taj čovek, da li je poznat javnosti? - glasilo je pitanje.

- Nije, inkognito je. On je moja simpatija. Ja želim da se neko trudi oko mene, da neće biti prolazan. Zaslužujem da se bore za mene. Ako smatraju da sam vredna toga, to je to - odgovorila je Marinkovićeva.

Maja je prokomentarisala i odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Ja to više i ne gledam, toliko mi je lepo, da ih ne komentarišem. To je dno dna. Nisam ja neko ko će da im sudi, ne želim da se bavim bajatim pričama. Meni loši ljudi u životu ne trebaju, dosta toga sam prešla - istakla je Maja.

Marinkovićeva je otkrila i da se odselila.

- Takija volim najviše na svetu, ali nije prirodno da živimo zajedno. Uzela sam stan, sada živim sama. Ja sam sposobna žena. Da me staviš u pustinju, ja bih se snašla. Taki je podržao, jer bolji odnos imamo kad nismo 24 časa zajedno. Ipak, razlika u godinama, druga generacija... - ispričala je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:41 Maja Marinković otputova u Egipat i pokazala kako uživa