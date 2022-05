NISMO MI PORODIČNI RIJALITI, MOJ OTAC JE OZBILJAN ČOVEK! Maja Marinković otvorila dušu, priznala da li ulazi u Zadrugu!

Rijaliti zvezda Maja Marinković pojavila se na jednoj žurki sa ocem Takijem Marinkovićem.

Oni su demantovali da su u lošim odnosima i istakli da je to o čemu se pisalo bila samo trenutna svađa.

- Nijedan rođendan ne može da prođe bez tate. Nismo u lošim odnosima, to je bilo u trenutku, zbog mog temperamenta, ali ja sam tatina ćerka. Sada je sve kako treba. Sluša me otac, slušam i ja njega. Mi smo jedno drugom uvek najveća podrška - istakla je Maja.

Na pitanje da li bi ušli zajedno u "Zadrugu", Marinkovićeva je kao iz topa odgovorila:

- Nikada. U "Zadrugu" nikada ne bismo ušli zajedno.

- Ne, nikada. Ne želimo da pravimo porodični rijaliti. Svako treba da zna gde mu je mesto. Moj otac je ozbiljan čovek, to što se pomalo našali sa pojedinim devojkama, koje to dopuste, to je druga stvar - dodala je Maja, pa otkrila da li će se sama vratiti u rijaliti iz kog je diskvalifikovana.

- Nije istina da se vraćam, meni je "Zadruga" mnogo pomogla u životu, ali sada mi je super na slobodi - objasnila je ona.

O svom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, nakon što se spekulisalo da su se pomirili, Marinkovićeva je rekla:

- Ko još čita stare novine. O bivšima i pokojnicima sve najbolje. Muškarce biram sama, kao što se ja ne mešam u njegov ljubavni život.

