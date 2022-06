PSIHOLOG UŠAO U ZADRUGU Marko otvorio dušu i otkrio razloge zbog kojih NE ŽELI DETE sa Viki, nije spreman da podnese TERET (VIDEO)

U Zadrugu je ušao psiholog koji se odmah uputio na Rajsko ostvro kako bi obavili razgovor sa Markom Osmakčićem i Viktorijom Mitrović. Ona će pokušati da im pomogne da prevaziđu svoje probleme i donesu pravu odluku po pitanju njene trudnoće.

- Stanje je bilo neplanirano. Odnos nam je jako turbulentan, loš. Imao svađe. Vezao nas je prostor iu spontano spajanje, velikim delom strast. Ima žara, ali pored toga to je sve klimavo. Ja sam sa Viktorijom pričao, malo sam burno reagovao prvu noć jer sam bio u ludilo. Moj stav se zna kako gledam na to. Viktorija možda ima to u glavi, ali ona je žensko i to gleda emotivnije - govorio je Marko.

- Je l' pričate u svoje ima da nije dobro? Odmah da se dogovorimo da ne upadamo u reč i da ne vređamo. Hajde da bude drugačija komunikacija između vas - dodala je Dragana.

- Da, pričam u svoje ime. Ne mogu sve idealno da znam i da predvidim, ali neke stvari koje mogu da sagledam i registrujem su evidente. Katastrofalan smo spoj, svađamo se mnogo. Ima ta nežnost, ali spoj je katastrofa. Nema ne bi dali ni flašu, ni ona ne bi dobro završila. Druga stvar je moja familija. Oni su bili ovde za Novu godinu i rekli su sve, koliko su mogli umreno, u četiri zida bi bilo još gore. Treća stvar je što Viktorija pored ovoga ima dosta zahtevu situaciju, možda malo preopterećeno i ima jedno dete kod kuće. To već dosta zahteva organizacije. Nije dete u lošoj sredili, ali meni je to malo raspodeljeno. Baka i deka je čuvaju, tetka od Viki. Viktorija je dosta odsutna, ali kroz njenu priču sam mogao da shvatim da ona nije bila preterano ta koja odgaja - nastavio je Osmakčić.

- Ako sam ja drugi član priče, ako kaže da me mnogo voli, onda treba da ima obzir kako se osećam. Biću dosta nesnađen i nezadovoljan i možda neću biti spreman da podnesem teret. Meni je 23 godine i možda volim mladalački život. Ja i da imam 35 godina, ni onda, jer ne želim sa pogrešnom osobom - nastavio je da objašnjava Marko.

- Ti si sve svoje izneo, imaš svoj stav - dodala je Dragana.

