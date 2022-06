DONELA ODLUKU! MISICA OTKRILA DA LI ČEKA KARIĆA POSLE VESTI O S*KSU SA MARIJANOM! Progovorila o teškom periodu

Vest o kojoj već nedeljama unazad bruji region, jeste navodna preljuba Stefana Karića. Naime, na spornom snimku koji je isplivao, jasno se videlo da su on i Marijana Zonjić proveli izvesno vreme u ekonomskom dvorištu, dalje od očiju bilo koga od zadrugara.

Takođe, fanovi su pronašli dosta povezanosti između ova dva zadrugara i nakon tog spornog snimka, koje ne prestaju da dele na društvenim mrežama. Ovim povodom se oglasila i Jovana Ljubisavljević, koja je bila vidno utučena i nije želela to da komentariše.

- Jeste turbulentan period bio i za ljude koji gledaju i javljaju se u emisiju i svi su bili u čudu. A možete da zamislite kako je bilo meni koja sam negde upletena u priču. Stvarno sam dobro, nemam razloga da ne budem. Jedini intervju koji sam dala jeste da sam ja to gledala uživo i da nemam komentar zato što bih mojim jednim izlaganjem dobila 1001 pitanje i samo bih produbljivala tu temu. Ja sam bila deo svega toga, to ljudi zaboravljaju. Zaboravljaju da sam na svojoj koži osetila neke hipoteze i neke stvari koje nisam mogla da objasnim mesecima. Naravno, to me je naučilo da držim jezik za zubima kada ne mogu da objasnim oči u oči. Nažalost to je nemoguće jer on je tamo, ali evo brzo će kraj pa ćemo mi o svemu pričati. Ja sam to gledala svojim očima i da vam kažem iskreno da mi nije palo na pamet šta može da se razvije, da kad sam se probudila i otvorila Instagram i videla onu katastrofu. Jedan deo nacije koji ne bi voleo da je sve lepo, sjajno i bajno je namestio svoju viziju priče i ja nemam ništa protiv toga. Svako gleda svojim očima, ja nisam lako manipulativna i jako sam čvrsto na svojim nogama. Čekam ga i volim - rekla je ona, a zatim dodala:

- Mislim da se ništa nije dogodilo u ekonomskom zato što tu ne postoji štek. Ekonomsko dvorište je prostor gde postoji četiri, pet kamera koje mi vidimo i koje su pokretne, a postoje i one kamere 360 koje hvataju sve delove za koje mi mislimo da nisu pokriveni. A šta mislim o tome, mislim da dečko devet meseci živi sa raznim profilima ljudi i da je imao prava da se opusti malo i da nije uradio ništa - rekla je Jovana.

