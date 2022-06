CAR GAĐAO DALILU FLAŠOM, PRETIO I URLAO PO BELOJ KUĆI! Napao je zbog Dejana, OVO ga je dovelo do ludila!

Dalila Dragojević i Filip Car izašli su ispred Bele kuće kako bi porazgovarali. Njoj je Filip zamerio što je spavala na igrčki, koju je kupila sa Dejanom Dragojevićem pred ulazak u petu sezonu.

- Ja moram da prihvatim i smirim zbog tebe. Meni je bolje da ja ne bih bio osvetoljubila osoba, a ćutao. Izaberi da li je bolje da ti kažem šta mi smeta. Hoćeš sutra da pričamo? Okreni se prema meni da ti kažem koje stvari mi smetaju i razluđuju me. Pored svih plišanih igračaka i jastuka doneseš igračku za koju se vode polenike za stolom da je kupljena kad ste bili zajedno. Ti je doneseš u emisiju da bi legla, pa ljudi šapući, a moju igračku iz radionice baciš. Meni je to vređanje mene. Ti večeras pričaš kako drugi spavaju sa svojim istinama. Meni kroz priču pričaš da vidiš kako je neko izašao, gde te je pogledao. U druženju te napadao, vređao ti porodicu, a ti vidiš gde on gleda, pa ti uzimaš igračku. Meni to stvara konfuziju, ulazim u teorije i nešto mi smrdi. Ti ispred mene pričaš o nečijem spavanju, a mene i moj odnos omalovažavaš - govorio je Car.

- Ti si napravio sr*nje na karaokama i komunicirao sa bivšim kombinacijama. Tebi su u žiriju bile bivše i tražio si da te komentarišu. Ja sam saznala večeras da si se okrentao i pitao za pesme, ali ne interesuje me. Ti si sa mnom bio na bazenu i rekla sam da neću da idem da spavam, ako mi se ne spava. Ja nikog ne gledam, niti me ko interesuje. Ja sam ostala na ležaljci. Niko ti nije smetao ko je ostao, pa si otišao da spavaš. Prvi put kad si me pozvao odazvala sam se - pričala je ona.

- Kad neko izlazi i lupa papučama normalno je da pogledaš. Hoćeš da pričamo gde ti gledaš kad ima neke frke? - nastavila je ona.

- Je l' sam za nešto u pravu? - uzvratio je Car.

- Ne. Igračka je moja, ja sam je kupila. Igračka stoji tamo devet meseci i sa njom i ti spavaš i donela sam je jer je ona za spavanje, a jastuk nisam htela da donosim, Čemu spominjanje karaoka, je l' želiš frku? - upitala je ona.

- Ti bi mogla da sam ja na bazenu, a da ti nisi? Napravila si frku jer ti nisam rekao da sam u pabu. Ja tebi ne moram da kažem da ne želim da ostaneš na bazenu, kad je tu troje ljudi. Je l' se nisu pravile neke priče kad smo bili u izolaciji, a da ti flertuješ? Ne moraš da uzmeš igračku, oko koje su se vodile polemike - govorio je Filip.

- Tebi je Irma glavna gora za sakupljanje smeha drugih ljudi - odbrusila je Dragojevićka.

- Je l' ti nekad shvataš koliko je drugima boli nanešeno? Je l' ima nešto da sam ja izgovorio, a da si ti rekla da sam u pravu? - nastavio je Filip.

