POBEDA MORA DA IDE MENI! Dejan šokirao sve odgovorom, pa PONIZIO Dalilu, evo kako su reagovali Dragojevićka i Car! (VIDEO)

- Pitanje za Dejana: Da li bi ti bilo žao da Dalila odnese pobedu, a isto pitanje i za Dalilu tj obrnuto, a ja se nadama da će to sve ići u jednu kasu ? - glasilo je pitanje.

- Pozdrav za Zokija, naravno da bi mi bio žao, narod bi imao pogrešnu viziju, pobeda mora meni da ide. Ništa od pomirenja nema, niti bi se to desilo ikada - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja bih samo pozdravila Zokija, ja ne bih komentarisala pobede, jer je to uvreda za Irmu, a Dejan ne bih komentarisala. Neću da budem kao on, a on samo negativno priča o meni. - rekla je Dalila.

- Ne sviđa mi se Dejanov odgovor, a sviđa mi se Dalilin odgovor, da je tako pričala drugačuje bi bilo - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

