ZOLA IZ RIJALITIJA DOZIVA MILJANU KULIĆ DOK ONA UŽIVA SA BEBICOM: Bolje da sam ceo život ležao i da me tuče štiklom u glavu! VIDEO

Lazar Čolić Zola otvoreno je govorio o odnosu sa Viktorijom Mitrović i skandalu tokom poslednje žurke kada se ljubila sa bivšim zadrugarom Borom Santanom.

On je istakao da bi sada sam sebe tukao štiklom u glavu kao što je to nekad činila Miljana Kulić.

foto: Instagram

- Deset dana smo pričali o nekim stvarima o svemu i ona uradi to što uradi... Ne mogu da verujem. Ja sam se sa njom poljubio još pre dva dana. Ja sam takva slina da ne mogu da verujem! Moram da skinem naočare, da me pogledaš ovako jadnog! Bolje da sam ceo život da sam ceo život ležao i da me Miljana Kulić udara u glavu, to bi sad potpisao, samo da ovo ne doživim. Gledaoci nemojte više glasati! Ovo je klasičan primer budale i indijanca, da nema dalje. Nakon svega ja njoj još i priđem. Katastrofa! Ne znam... - govorio je Lazar.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Tukao bih sebe sam šakama i kamenjem u glavu. Da ona meni kaže da budem pored nje još deset minuta i da odem? Jasno je meni sve... I o kom kalupu se radi i o kom moralnom kodseksu. Sve mi je jasno, ali sam sebi nisam jasan! Kako je moj mozak to mogao da pomisli, da mi dopusti da pomisli ne da ležim pored nje nego bilo šta. Mene kao da je neko omađijao, kao da sam morao da se zaljubim u nju i odlepim za njom. Umesto da sam je napušio... Au, Boso, izvini što sam ti ovo priredio! Ako treba neću ni dolaziti kući - nastavio je Čolić.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Za sve što mi se desilo sa Miljanom za tri godine, ovo je 10 puta gore. Sad mi nedostaje! Da je najgora na svetu, sad mi je ona potrebna! Da je ona ovde ja se ne bih ovako osećao! Mnogo se loše osećam, nije mi dobro. Svašta sam prošao, ali neko da me ovako odradi, ja ne znam... Ovakve kao mene samo treba udarati u glavu - kukao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:05 BOMBA, ZAPALILI DRUŠTVENE MREŽE OBJAVOM SA BAZENA: Bivši košarkaš Zvezde i Partizana smuvao jednu od najlepših srpskih odbojkašica