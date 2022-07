ŽELELA SAM DA SE NIKAD NE VRATI U ŠEPAK: Sandra Rešić progovorila o Dejanu, o ljubavi sa Anđelom, ali i o ODNOSU DALILE I CARA!

Sandra Rešić, došla je kod Drveta mudrosti u Rajski vrt, kako bi sumirala utiske svog ušešća kao i kompletne sezone najgledanijeg rijaliti programa.

- Kako si Sandra? - pitalo je Drvo.

- Iskreno da ti kažem, baš sam dobro. Imam utisak kao da sam ceo život ovde, toliko sam se navikla ovde. Sve je ovo kao moje i ne znam... Plaši mje taj spoljnji svet, jer ovde znam sva pravila, znam gde sam u kom trenutku, a kako ću napolju rasporediti svoje vreme videćemo... Generalni utisak, ovo je najskandaloznija sezona do sad - govorila je Sandra.

- Počeo je dosta da se trudi u poslednje vreme, ne želi da ja osetim koliko se on brine za taj spoljnji svet. Iskreno, baš se trudi i stvarno želi da sve vreme provodi vreme sa mnom. I dalje imam taj strah, ali ne želim da mu pokažem, da ga dodatno zabrinavam. Generalno, u vezi mi je mnogo lepo... Ne znam da li sam srećnija što sam ušla u vezu na kraju, što nije bilo prostora za klipove i loše komentare ili sam tužna što nije počelo ranije. Naravno, kako god bilo na kraju, nadam se da će sve dobro, ne mogu više da se sekiram - nastavila je Sandra.

- Deset meseci je iza nas, šta je ono što je ostavilo na tebe najveći utisak? - pitalo je Drvence.

- Mislim iskreno, da je taj krug Dalila, Dejan Car ono što je obeležilo ovu sezonu, sve ostalo je mlako, koliko god da se neko ljutio. Oni toliko imaju materijala za ljubav i svađe, da smo ovde još deset meseci, bilo bi svega. NJihova priča liči na neki film, to mi je sve nekako ostavilo jak utisak. Sve posle njenog zaljubljivanja, toliko suza, tuge, svega... Neke stvari nikada nisam videla u životu uživo... Da sam se nadala na početku, da neće biti dosadno, da neće biti fejk priča, nikada ne bih mogla da naslutim da ovako nešto može da se desi... Mislim da je ovo jedna skandalozna sezona! Jedva čekam ''Narod pita'', tu će tek biti svega, svađa, ludila... - govorila je Sandra.

- Ko te je najviše razočarao? - pitalo je Drvo.

- Svakako Dejan, svaki drugi odgovor bi bio lažan. Niko me nije toliko povredio... Mislim da ću i neki naredni period imati u glavi jedno pitanje, a to je ''šta se desilo''? Kada znam da nisam kriva, grize me to i nije mi jasno... Ispao je loš prema meni a ja ne znam razlog... - odgovorila je Sandra.

- Ti i Đedović jedini niste bili za pomirenje sa Dalilom?

- Istina, nije mi bilo ni prirodno ni normalno posle svega da se pomire, iako je on u glavi već neke stvari prevazišao. Mislim da je on neku ljutnju i bes koju je osećao prema Dalili, preusmerio na mene i Marka... Najviše je bio besan na sebe jer je bio spreman da oprosti sve a da ni to nije dovoljno. Takođe je bio besan jer smo se Đedović i ja svađali sa njom... Možda sam ja sve mogla drugačije, ali ne znam... Nisam mogla da budem za to ako to ne mislim... Kada me je pitao za mišljenje, da li će njih dvoje opstati, rekla sam da neće od njih biti ništa i da tu nema matematike. Svesna sam bila da ona njega ne voli i da je sve drugo samo manipulacija i laž... Tada mni je najviše zamerao što nisam za taj njihov odnos, ali da sada mogu sve da vratim, opet bih isto uradila. Mnogo sam puta učestovala u mirenju Cara i Dalile, kako bi on bio slobodan čovek... Imala sam želju da se nikada ne vrati u Šepak - govorila je pevačica.

- Da li Car odlazi u Šepak? - pitalo je Drvo.

- Ma kakvi! Da postoji lubavi postoji, da ima opsesije i ludila ima, neke vezanosti ima... Ali od toga nema ništa. Toliko su zagriženi da jedno drugom nađu manu... Stalno traže neke greške, mane i probleme, samo kako bi se svađali... Ja Cara volim više sto puta, ali to je tako i to se neće promeniti. Mislim da mnoge stvari mogu napolju biti trista puta gore nego što su ovde... Svađe i prepirke su normalne u svakom odnosu, ali kada nekoga voliš ovo nije normalno. Ovo je ludilo i opsesija a to nije normalno - odgovorila je Rešićeva.

