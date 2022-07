ZEZNULA SAM DEJANA, U ZADRUGU SAM UŠLA GLADNA NOVCA! Dalila nikad iskrenije o svemu, priznala da joj je sve PRESELO!

Dalila Dragojević priznala je da je svesna šta je sve uradila zbog uspeha u rijalitiju.

- Ja sam zeznula Dejana, realno, da bih uspela u svojoj ljubavi sa Filipom i da bih negde to zamaskirala dok se sve to dešavalo. A ko je mene zeznuo... Pa, mene je Filip svaki put zeznuo kada je želeo da ostvari neki svoj viši cilj u rijalitiju, da li to bio neki ljubavni odnos ili da bi se on istakao na neki način, to je to - rekla je Dalila u Magazinu In.

foto: Printscreen/Zadruga

- Čega si ušla gladna, Dalila - upitala je Sanja Marinković, a Dragojevićka joj je uzvratila kontra pitanjem.

- Sanja, hoćemo za narod ili kao privatno?

- Za voditeljku - rekla joj je Marinkovićeva, nakon čega je dobila iskreni odgovor gošće.

- Za voditeljku... Gladna novca! Gladna novca, koji me je skupo koštao na kraju. Težila sam ka tome u nekom jako brzom periodu zaradim što više novca, a iako sam zarađivala solidno i normalno napolju, na kraju se sve to obilo o glavu i da nam je veza nastradala, nastradali smo i nas dvoje, ugrozila sam nekog s kim sam bila pet godina... Nisam bila gladna ljubavi, imala sam to sve, i ljubav i poštovanje - ističe Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B.