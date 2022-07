NAJVEĆI STRAH MI JE DA STANEM ISPRED MAJKE! Car misli da ga PORODICA neće dočekati, svestan svega, a evo šta kaže za Dalilu!

Filip Car nekoliko sati pre kraja pete sezone rijalitija "Zadruga" sumirao je utiske i priznao šta je na njega ostavilo najveći trag u Beloj kući.

- Nisam još svestan da napuštam imanje, a iskreno nije mi žao. Sve što se desilo, to sam ja, i to je sve normalno, zaljubi se čovek i napravi svašta.. Nije mi svejedno. Steha me je od susreta sa porodicom, i nadam se i ne nadam da će mi roditelji doći, pogovotovo majka. Najveći me je strah da stanem ispred nje. Od majke me je strah. - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Koji ti je bio najlepši dan za ovih deset meseci? - pitao ga je reporter.

foto: Printscreen

- Nekako unutar Zadruge, najlepši momenat mi je kada smo Dalila i ja ušli u vezu - dodao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:10 Đina Džinović nikad vrelija