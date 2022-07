DALILA I JA ĆEMO DA RATUJEMO! IRMA SE OPASNO POSVAĐALA SA NJOM: Evo šta je razlog i zbog čega je Serjanićeva POBEGLA iz RIJALITIJA

Irma Sejranić pobegla je iz "Zadruge 5" samo nekoliko dana pre kraja, a samim tim prekršila je ugovor koji je imala s produkcijom rijalitija i sada će morati da nađe način da im isplati 50.000 evra.

Osim ovog problema čeka je i medijiski rat, kako je najavila, sa Dalilom Dragojević. Irma je otkrila zbog čega je napustila rijaliti pred sam kraj.

Zašto si pobegla iz Zadruge?

- Pre svega jer se nisam osećala dobro. Dobila sam manji napad panike i blagi nervni slom, i smatram da je to najpametniji potez koji sam mogla da uradim. Čak i sa ove tačke gledišta smatram da je to pametan potez.

foto: ATA Images

Kako si mislila da platiš kaznu od 50.000 evra?

- Ja sam bila dobar učesnik Zadruge, zapravo najbolji učesnik Zadruge mimo ovih koji su bili u centru glavne priče. Irma je najzapamćenija. Verujem da će mi zbog toga kakva sam bila kao učesnik i zbog toga što sam poštovala sve, verujem da ćemo se ja i TV Pink naći i imati jedan ozbiljan sastanak.

- Da li bi ušla u "Zadrugu 6"?

- S ovom pameti - ne. Sada sam fokusirana na svoj posao, da izbacim neku novu pesmu, i treba mi neko određeno vreme da se oporavim. Kada kažem oporavim mislim na to da se vratim u moj bioritam, u normalu, da počnem da treniram, da se bavim sobom i da svoju duhovnost dovedem u balans što mi je najbitnije.

foto: ATA Images

Ti i Dalila ste bile drugarice još iz prethodnog rijalitija. U kakvim ste odnosima sada?

- Nikakvim. Ja i ona smo se jako posvađale, svašta sam joj rekla... Ona retorički nije jaka kao ja i ne može da mi stavi u usta stavi reči koje bi ona htela. Sa mnom nije moglada izvede nikakvu manipulaciju. Nisam joj želela ništa loše, svi ti saveti koje sam joj davala bili su za njeno dobro. Međutim, ona se pokazala kakav je ona prijatelj, a ja sam se pokazala kao vrlo dobar prijatelj. Kada mene izgubiš, koja sam ti bila tu kada ti je bilo najteže i kada ti niko nije prilazio, ko god da si, ako ne znaš to da ceniš i počneš da se bahatiš - dobiješ to što dobiješ sa moje strane. Objavili su mi rat, a videćemo u kom smeru će to da ide.

Šta je na kraju zvaničan razlog prekida vašeg prijateljstva?

- Imam visok prag tolerancije, ali kada neko to koristi... Lako je biti uz nekog kada su svi na tvojoj strani. Ja sam neko protiv koga su bili svi. Ona meni ne može da glumi autoritet, jer će se kajati nakon toga. I shvatila je ona to. Mislim da je tek sad shvatila.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Da li ste se čule i razgovarale posle izlaska iz rijalitija?

- Sinoć su me prozivali u "Amidžiju". Kao, žao joj je što ne priča sa mnom, ali zapravo nije. Ona ima skrivene namere, potpuno je drugačijeg karaktera. Dalila je neko sa kim ću verovatno voditi ozbiljan medijski rat. Znam i skrivene namere svih ostalih igrača i Filipa... Verovatno misle da ću ući u "Zadrugu 6". Dalila zna šta su mediji. Najgore je kad vam prijatelj postane neprijatelj... Jer ja joj znam slabe tačke. Ja sam neko ko je znao šta Dalila misli, šta Dalila radi, a ona nikada nije znala šta ja radim i šta ja mislim. Znala je samo da joj ne mislim loše. Ona sada ne zna šta je meni u glavi i zato je pokušavala da spusti loptu, međutim to neće moći.

Da li misliš da se Dalila iskreno pokajala zbog svega što je uradila Dejanu nakon što je uplovila u vezu sa Carem?

- Dalila je osoba koja živi rijaliti život, cela njena psiha je postavljena kao rijaliti. Njoj svađe nisu potrebne, ali je ona navikla da je ona ta koja je dominantnija figura. Dalila nije mogla da podnese njegove provokacije. Svesna je ona da je kriva, ali je to bio njen način da se odbrani. Vremenom ju je sve stizalo, umorila se verovatno i videla je kako se ponašala u tim momentima kada se svađala. Mislim da joj jeste iskreno žao.

Da li misliš da će Dalila i Car opstati u spoljnom svetu?

- Iskreno ne verujem, osim ako oboje ne budu radili na tom odnosu. Oboje su dominantne ličnosti. Jedno mora jezik malo da skrati. Ja sam neko ko kad nekog voli, nekako se i prilagođava toj osobi i očekujem da se ta osoba prilagodi meni. Za sada ih vidim zajedno, ali ne verujem da će taj odnos otići daleko. Ali im stvarno želim svu sreću.

Ko je bio tvoj favorit?

- Miki Đuričić. Miki je neko ko je jako inteligentan, bez obzira na moje i njegove svađe. Mi imamo jedno 70 posto sličnih pogleda na situacije koje su se dešavale. Mislim da je mnogo bolji čovek od većine tamo. Aleksandra takođe. Za Dalilu ne mogu da kažem da je bila moj favorit zbog svega što se u rijalitiju izdešavalo. Nije zaslužila to.

Šta misliš o Dejanovoj pobedi?

- Ja mu želim svu sreću, drago mi je da je pobedio. Bez obzira kakvo mišljenje imala o njemu drago mi je što je pobedio. Iskreno. Znala sam da će on da pobedi i želim mu svu sreću.

foto: Pritnscreen

Da li misliš da Dejan i dalje pati za Dalilom?

- Kako ne. On je neko ko traži ženu kao dominantniju figuru da bi bio miran. Kada se neko odvoji od žene sa kojom je ušao u brak dok je bio vrlo mlad, ona je vrlo bitna figura za njegov kasniji život. On je povezan sa Dalilom zbog lošeg odnosa sa majkom. Čak i vizuelno podseća na njegovu majku. On je zbog toga duplo jače povezan sa njom. Njemu je potreban jedan ozbiljan, duži vremenski period da se oporavi. Trebalo bi za sad da bude sam. Rekao je da se jednom opekao, pa je zato bio loš prema Aleksandri. Aleksandra koja je čupala kosu zbog njega je ispala kolateralna šteta, a ona je jedna od najboljih likova. Sa mnom se svađala, ali sam je branila milion puta. Ona ima toliko čistu dušu, nikada nisam dala na nju. Ali, ne verujem da će opstati Dejan i Aleksandra. Dejanovi roditelji nisu prihvatili Dalilu koja je za razliku od Aleksandre imala mnogo manje buran život. Mislim da njegovi neće tu vezu podržati.

Kakvi su tvoji planovi sada? Da li misliš da ti je učešće u rijalitiju donelo dosta dobrih stvari?

- Da, ušla sam i zbog marketinga i da zaradim. Kada sam izašla napolje i kada sam videla koliko me narod voli... Kada hodaš ulicom, kada ti dete ili baka priđu da te zagrle, vidiš da totalno drugačije doživljavaju neke stvari. Na kraju krajeva i Milan Milošević je sam rekao da Irmu narod obožava. Planiram singl, možda i neki duet, ali ne bih ništa da pričam jer to još uvek nije sigurno, moraju neke stvari da se poklope.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer

