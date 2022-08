PUKLA JOJ ŠTIKLA I IZVRNULA NOGU! Sanja Grujić se skockala za emisiju, a pre nego što je došla dogodila joj se OPASNA NEZGODA

Bvša zadrugarka Sanja Grujić imala je nezgodu koja je mogla poći po zlu, ali se ipak sve dobro završilo na kraju.

Rijaliti zvezda objasnila je šta joj se dogodilo kada se kretala prema studiju gde je gostovala u emisiji.

foto: Printscreen/Narod pita

- Kada sam izlazila iz kola, prelazila sam ulicu i pukla mi je štikla i izvrnula sam nogu, ali dobro je sve - rekla je Sanja.

Inače, Sanja je priznala da sa bivšom cimerkom Anom Jovanović radi pesmu gde pominju Filipa Cara, koji ih je zbog toga isprozivao.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa da, mene je iznenadilo to što se on pobunio, a kada smo gostovali zajedno on je hteo da bude u spotu pesme, a sada kao neće. Ja Caru želim svu sreću, jer on je meni ostao u lepom sećanju, on je prema meni bio sjajan, i ja ga takvog volim - rekla je Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.