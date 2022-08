CRNOGORCI DOČEKALI SNAJKU! Milica Veselinović progovorila o susretu sa Mensurom, pa otkrila šta joj se desilo u KLUBU! HIT!

Bivša zadrugarka Milica Veselinović otputovala je za Crnu Goru kako bi se odmorila.

Milica je sada otkrila kako se oseća i da li su je Crnogorci prihvatili kao snajku.

- E, super se provodim, tu sam sa društvom, sa drugaricama, zadrugarkama, super nam je, noćni život je strava, evo sad ste me probudili, jer smo sinoć izašle na nastup Ane Kokić, bilo nam je strava. Ne planiram još uvek da se vratim, ali znate kako kažu, ono što je lepo, kratko traje. Sigurno ću još jednom doći do Crne Gore, jer volim ovaj narod, prihvatili su me kao svoju, osećam se kao da sam već deset godina ovde - govori Milica i nastavlja:

foto: Printscreen/Zadruga

- Videla sam da me Mensurovi fanovi krišom snimaju, šalju mu snimke, objavljuju na Instagramu, pa nas taguju... Ali, mi nismo u kontaktu, i možda ću nekoga razočarati, ali ne planiram ništa, za mene je ta priča završena.

Potom nam je Milica ispričala kako su je dočekali u jednom poznatom klubu.

- Jao, moram da vam ispričam... Ja odlazim na plažu, i sad tu ima kafić gde smo svaki dan, i ja dolazim, pa su me prepoznali i momak koji radi tu, pustio mi je pesmu ,,Evo stiže nevesta, prelepa je zaista", ja sam se toliko nasmejala, bilo mi je baš smešno. Nisam to shvatila kao provokaciju, nego kao šalu. Mislim, ovde svi znaju da smo bili zajedno, zato ja volim i da kažem da su prihvatili crnogorsku snajku. Ja sam tad rekla momku piće za sve, stigla vam je snajka, ali to je sve šala. Mislim, neću sada sigurno kukati ili da glumim neko ludilo, to ako nekom tamo smeta, to nije moj problem. Ja od moje prošlosti ne bežim, ali isto tako ne moram da komentarišem te stvari, što ne znači da se neću našaliti.

foto: Printscreen

Milicu je otkrila da li je možda očekivala da će se sresti sa Mensurom.

- Iskreno, prošlo mi je kroz glavu, ali opet, nije Crna Gora selo, pa da se sretnemo, on je tamo, ja sam ovde. I da smo se sreli, ništa tu ne bi bilo, ovako je možda i najbolje. Nikad ne reci nikad, ali posle svega, potrebno mi je da se oporavim sama sa sobom, da uživam, stvarno sam se posvetila sebi. Dosta sam ja od sebe pravila nešto što nisam, mene niko ne poznaje takvu, ja sam uvek bila pozitivna, voljena, gledali su me kao princezu, sebi sam dozvolila nešto što nisam smela i sad je vreme da se vratim na pravi put.

Kurir.rs/Republika.rs

