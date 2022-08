TEŠKO JE MARIJU ZADOVOLJITI.. Zola obelodanio DETALJE razgovora sa Miljanom, pa opasno potkačio Kuliće, a zbog OVE stvari se KAJE!

Bivši učesnik Zadruge Lazar Čolić Zola otkrio je detalje razgovpra sa Miljanom Kulić, koja trenutno preživljava dramu u bolnici nakon operacije želuca.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, ATA images

- Više se nisam čuo sa Miljanom, ona me je zvala, pokušavala je da sa mnom stupi u kontakt, ali ja nisam hteo! Ona me je zvala nekoliko puta, ja joj više nisam odgovarao, nisam joj se javljao. Nemam nameru, ne zanima me devojka, želim joj sve najbolje. I to sam odradio na neki način iz kurtoazije, naravno da joj želim brz oporavak. Možda sam i pogrešio što sam je pozvao, ali da je nisam pozvao, opet bi bilo što je nisam zvao. Rekli bi: ''Kako ga nije sramota, kakav narkoman, klošar, kockar, ološ.''. A ovako sada kažu: ''Možda ipak i nisi trebao''. Narodu ugoditi i Mariju zadovoljiti je teško - završio je izlaganje Zola.

foto: Printscreen

Podsetimo, Lazar Čolić Zola pružio je veliku podršku nekadašnjoj zadrugarki, koja je vodila bitku za život nakon operacije želuca i pored činjenice da su imali jako buran odnos.

Kurir/ Pink

Bonus video:

00:09 Miljana Kulić pokazala burmu: Pokazala novog dečka, a sada šokirala sve snimkom