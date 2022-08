MILJANA ME NIJE PREBOLELA! Zola progovorio o bivšoj devojci, Bebici i za NJIH ima jasnu poruku

Bivši dečko Miljane Kulić, Lazar Čolić Zola proteklih dana je glavna tema od kako je pozvao Kulićevu preko video poziva dok je ona još bila u bolnici, a ceo razgovor je snimio pa pustio javno.

Iako ona sada ima drugog momka, a on posle Zadruge nije bio sa njom u kontaktu, kaže da je ovo specifična situacija.

- Miljanu sam ipak pozvao jer je situacija bila takva. Čuo sam da se sa Filipom Carom čula na video poziv i osetio sam potrebu da je pozovem. Pričali smo jedno pola sata preko video poziva. Ona je mene posle zvala još nekoliko puta, ali ništa bitno nismo komentarisali - kaže Zola i otkriva kako provodi dane posle rijalitija.

- Super sam, odmaram se. Snimam emisije, radno uglavnom ali uspevam i da se odmaram - kaže.

Zolić se nedavno uključio i u emisiju na ružičastoj televiziji "Narod pita" kada su gosti bili Miljanina majka i sadašnji dečko, Marija i Nenad. Oni su tada tvrdili da Zola nema novca da plati račun za struju, te živi u hotelu.

- Ma kakav račun za struju. To je smešno, gluposti su sve to. Ja sam njoj čak nudio i novčanu pomoć, imam i poruke kao dokaz - priča Zola i nastavlja:

- Siguran sam da ona mene nije prebolela, ali to nema nikakve veze. Ja njoj želim sve najbolje, samo što dalje od mene. Što se tiče ljubavi prema njoj, ne osećam je. To je prošlo. Neće biti pomirenja, jer je to priča potpuno završena za mene.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako kaže, nakon emisije u kojoj je on pokazao snimak, a Marija i Bebica ga verbalno napali, više se nije čuo sa Miljanom.

- Posle emisije se nismo čuli. Ona mene jeste zvala tokom emisije, ali joj se nisam javio, a posle se nismo ni čuli - kaže Lazar.

Da se Zolina mama Bosa i bivša devojka Miljana ne vole, opšte je poznato. Čolić sada otkriva kako je reagovala Bosa kada je saznala da je pozvao Miksi.

- Mama mi ništa konkretno nije rekla, samo da je dovoljno što sam pozvao Miljanu. Nije baš bila oduševljena zbog tog mog postupka, ali ja uvek odlučujem o sebi i svom životu - odlučno priča Zola koji tvrdi da su poroci iza njega.

- Moram da budem iskren, odigram ponešto na kladionici ali više nisam za- visan od tog poroka preterano. Okrenuo sam se skroz nekim drugim poslovnim stvarima. Uskoro snimam spot za pesmu "Lažni kum". Baš će Filip Car da se nađe u jednoj od uloga u spotu, biće čak glavna uloga pored mene.

Za kraj, ističe da nema novu ljubav.

- Pa ne, iskreno nema. Sve su ljubavi tužne i malo pravih ima, sve su ljubavi i moja je među njima - završava Zola.

kurir.rs/blic

