DALILA PROGOVORILA O RENOVIRANJU KUĆE U ŠEPKU! Mujićka najavila totalni remont, pa potkačila Dejana, spomenula i NJEGOVO PREZIME!

Dalila Dragojević progovorila je o renoviranju kuće u Šepku.

- Jelena iz Vrnjačke banje je. Anđelo tebe ću samo da pozdravim, ostavi tako lep i nastavi da kuckaš poruke. Obratiću se Dalili. Ja sam te podržavala od samog starta, znam da se navodno smeješ na te ružne komentare, slike iz prošlosti. Sigurno te u dubini duše to boli, zato što ti znaš najbolje kakva si. O tebi tako govore i pišu žene koje su mnogo gore uradile svojim momcima i muževima, ali nisu smele to javno da urade. Ti treba da budeš presrećna što si onakvog čoveka ostavila! Ti bukvalno cvetaš, prelepa si, prepametna, a najbitnije od svega, iskrena. Ti kad ti je bilo najteže, obraćala si se iskreno. Svi smo zaboravili šta je Sloba Radanović uradio i Luna. Nek se ljudi zapitaju kakvi su njihovi životi. Jedino što sam ti zamerila je što si sebi dopuštala onakvo vređanje koje nisi zaslužila. Koliko nas je zapalilo plišane medvediće od bivšeg dečka? Odmah Dalila vrača. To komentarišu ljudi koji nemaju svoj život, pa moraju tvoj. Ne znam zašto ne komentarišu kada si pokazivala kako se čisti veš mašina, nego kad si pokazala uložak. Pratim te na Instagramu, gledam ti sotrije, nemam ni jednu ružnu reč. Imam samo jedno pitanje. Pošto si se izdigla, imaš i novog momka, zašto ne promeniš na Instagramu Dalila Dragojević i onu sliku sa venčanja? Zašto dozvoljavaš da te on proziva - počela je gledateljka u emisiji "Narod pita".

- Gde na Instagramu imam sliku sa njim - pitala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Koliko sam primetila ima u dnevnom boravku - rekla je gledateljka.

- Aham, ta slika više ne stoji na tom zidu. Uskoro renoviram dnevni boravak, pa ništa neće biti tu. Planiram da uklonim sve što može da se ukloni. Svi koji su najavljivali tužbu, neka me tuže. Imam pravo da imam prezime koje želim da nosim. U dosta trenutaka nemam nameru da provociram, jer me većina ne intresuje. Pronađu se u mojim storijima, pa krenu da kometarišu. Ne bavim se zaista drugim ljudima na svom Instagramu, bavim se sama sobom i svojim društvom - rekla je Dalila.

- Je l' te nije sramota da nosiš prezime Dragojević? Mene bi bilo - pitala je gledateljka.

- Nije me sramota. Ta osoba od koje nosim prezime, nije mi ništa loše uradila do izlaska iz rijalitija, kada je počeo da priča sve one budalaštine. Smatram da moj razvod možda nije bio na lep način, ali mislim da je u redu da se razvedem ako nemam emocije prema njemu. Dajte mi jednu kuću gde nema svađe i rasprave?! Ja nosim svoju krivicu i mislim da sam osuđena onako baš baš brutalno. Kao da sam ušla u svaku kuću i rastavila ih sve od muževa, ostavila mu decu gladnu, a ne ovo! Ostvario je sebi ciljeve koje je planirao i ostalo. Ja sam trpela nekoga pored sebe da se ponaša najmonstruoznije. To je moje breme! U životu mi je jako lepo, sa svojim problemima se borim, sa nekim prošlim sam se izborila i sada mogu da kažem da sam srećna i da me ništa osim dragog Boga neće zaustaviti - rekla je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

- Čime si ti Dejana povredila - pitala je gledateljka.

- Ja ću se voditi onom tematikom da nisam smela to da uradim na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, nije pravi način i to kada sam ga napadala, da to nije ispravno. Trebala sam da se povučem, ali da nisam tako postupila, ne bi možda bio pobednik "Zadruge 5". Biće im loše kada shvate da im je od ovako loše osobe, došlo i nešto dobro - odgovorila je Dalila.

- On je ljiga. Zar on tebi nije priređivao stresove onim lomovima i iznođenjem prljavog veša iz vaše kuće? Kakve veze ima da li je to na televiziji ili u kući - rekla je gledateljka.

- Meni se zamera to što sam ga lagala tih mesec dana i što nisam imala hrabrosti da mu kažem u oči, ne samo zbog njeg,a nego i porodice i zajdničkiih prijatelja. Sada kada sam napolju, ja ću da kažem: "To je to, razlaz". Nisam mogla, jer smo mi ostajali da boravimo pod istim krovom - rekla je Dalila.

- Ja ti čestitam i smatram te pobednikom. Trebaš da se zahvališ dragom Bogu što te je odvojio od takvog čoveka. Ono što je mene najviše uznemirilo, a to je gostovanje u "Narod pita", a to je kada je rekao gledateljki: "Želim ti jednog Zorana Marjanovića u kući" - rekla je gledateljka.

Kurir.rs/M.M.

