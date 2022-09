DALILINA KUMA DOBILA POZIV ZA ZADRUGU 6: Odmah pozvala Đedovića, a evo od čega zavisi da li će UĆI U RIJALITI! Spomenula i HONORAR

Kuma bivše zadrugarke Dalile Dragojević, Gordana Vasić dobila je ponudu za ulazak u šestu sezonu rijalitija "Zadruga".

Gordana se, kako kaže, veoma iznenadila kada je dobila poziv od televizije Pink:

foto: Marina Lopičić

- Iskreno, bila sam u kupatilu kada je usledio poziv sa nepoznatog broja. Pomislila sam da me ponovo zove neko da me uznemirava, međutim, nije bilo tako. Predstavili su se i pitali da li sam zainteresovana da uđem u "Zadrugu". Nisam se nadala tome, ipak ja nemam nikakvu vezu, niti sam izrazila želju za tim prilikom uključenja u emisijama kao neki, ali mi je drago. Dogovorili smo se da preko vikenda razmislim, a u ponedeljak dođem na razgovor gde bismo se dogovorili oko svih detalja - rekla je Gordana, pa otkrila:

- Odlučila sam da odem na razgovor, a da li ću ući i dalje razmišljam. Ne zavisi to od honorara, ja imam vrlo dobra primanja, pa mi se ni ne isplati da ulazim za male pare.

Otkrila je čega se najviše plaši:

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam neko ko ima lep, normalan život. Ne znam da li sam spremna za sve borbe i ratove koji me čekaju ako uđem, a još uvek ne znam ni šta mi se konkretno nudi. Tamo se ljudi ili pretvaraju u đavole pa povilene ili se uvuku u sebe. Pet puta sam operisala nogu i ležala u bolnici zatvorena, tako da znam da mi to neće predstavljati problem - rekla je ona pa nastavila:

- Sa Lepim Mićom sa već u ratu, započeli smo ga tokom emisije, a već imam i dosta hejtera, ali ima i ljudi koji me cene.

Gordana je priznala da se odmah konsultovala sa Markom Đedovićem.

- Morala sam da ga pozovem, odmah nakom poziva. On mi je rekao da je u Cirihu i da možemo da se čujemo od ponedeljka. Ja sam mu rekla: "Ali meni trebaš do ponedeljka! molim te, kaži mi šta da radim!", a on mi je kao iz topa odgovorio: "Ma ulazi bre, šta razmišljaš!" - rekla je ona, pa otkrila da Marko ima problema sa kičmom zbog kojih često ide na masaže i na misli da on neće ući u "Zadrugu 6".

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:42 Dalila dobila skupoceni poklon od Gringa