JOVANA BEZ DLAKE NA JEZIKU O POBEDNICIMA SVIH ZADRUGA! Otkrila šta misli o aferama u rijalitiju, pa uputila javnu podršku Dalili!

Samo par dana pred početak Zadruge 6, voditeljka Jovana Jeremić je kometarisala rijaliti, odradila psihološku analizu pobednika predhodnih sezona, a onda otkrila koga bi ona želela da vidi na velelepnom imanju u Šimanovicima.

- Prošla sezona je mala stvar onoga što će se dešavati ove sezone. Jedva čekam epilog rijalitija, koji se desio nakon kraja Zadruge 5. Nadam se da će se dve bivše drugarice naći oči u oči u Zadruzi 6 nakon što je jedna maznula muža drugoj, nadam se da ću moći kao gledalac da propratim to i da se napokon iskobeljaju istine, preljuba, raskid, pomirenje. Mislim da će biti mnogo interesantnih epiloga u novoj Zadruzi, a svi potajno želimo da vidimo i razvoj situacije Dalile i Dejana Dragojevića jer svi potajno mislimo da će se ona pomiriti. - rekla je Jovana u rubrici "Jeremićeva to voli vruće".

Ti misliš da će i Dejan i Dalila ući u Zadrugu?

- Da mislim da hoće, ja iskreno smatram da svi žele da vide epilog njihovog odnosa, a da su njihove trenutne veze samo slabe karike u celoj priči. Zanima me kako bi ti svojim rečima opisala pojam rijaliti, kako gledaš na sve što se dešava u tom kako oni kažu zatvorenom prostoru?

- To je život! Sve te stvari se dešavaju i u životu. Jednostavno usmereni smo na neke ljude, tako je i na poslu. Za mene je i posao jedna vrsta zatvorene priče pogotovo ako si fanatik, ja to gledam i po sebi. Ja sam lično preko posla upozanavala svoje partnere i svoje velike ljubavi tako da meni je to potpuno normano što de dešava u rijaliitju, ali nije mi normalno ono što se dešava van njega, jedne sramne stvari, nemoralne, a ja nisam pobornik toga, i nadam se da će ih narod kazniti. I Dalila je bila kažnjena, meni je stvarno žao, ja Daliu volim i to sam isticala, ali ona je ove godine prikazana kao manje moralna, i nadam se da će ako uđe u Zadrugu 6 uspeti da dokaže da ona nije takva.

Da li misliš da neki ljudi žive rijaliti i posle rijalitija?

- Kako ko! Iskreno veliki igrači ne igraju, oni znaju šta je rijaliti, šta je život, dok oni poluigrači. ili oni koji nisu uradili ništa jure kadar. Ima onih koji ne znaju da se snađu nakon rijalitija

Kako gledaš na Lepog Miću, koji se pokazao kao humanitarac? On je pomogao mnogima nakon Zadruge 5?

- Mića je ozbiljhan čovek, koji jako lepo zarađuje od ovoga, on je pametan čovek, on sve lepo gleda i komentariše. On to lepo radi jer je inteligentan. Meni je drago što Zadruga počinje, napokon će startlete biti u rijalitiju, one su tamo svoje na svom, kao ribe u vodi. One se pogube kada su u normalnom svetu, one pogube kompas i rade ono što ne treba

Kako kometarišeš ranije pobednike?

- Kija je bila žrtva, ona je prevarena. Luna je sebe opravdala u drugoj sezoni. Ja prezirem ljubavnice, ali ona to nije radila iz pokvarene namere. Njoj se to desilo i ona se pokajala i to je pokazala u drugoj sezoni. Nadica je pobedila jer je bila fina i kultirna, a Dejan je pobedio jer je bio ostavljen kao i Kija, ali ne mislim da je to tako, Dalila je njega ostvaila pre nego što je spavala sa Carem.

Koga bi to volela da vidiš u Zadruzi 6?

- Mišu Grofa, svekra Nikoline Pišek. Volela bih da vidim, Aleksandru Subotić, Pecu Vijagru i Maju Marinković i da vidimo taj odnost dve bivše drugarice, to bi bilo interesantno. Dejana i Dalilu naravno, da vidimo nastavk priče, Kristijan Golubovića, Gastoza, Severinu i njenu sestru, ali i Šaka Polumentu sa Minom Vrbaški.

