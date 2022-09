"POKLONIO BIH JOJ DINAMIT I SONU KISELINU" Dejan BRUTALNO opleo po Dalili na njen rođendan: Pre bih UMRO nego da budem sa njom...

Dejan Dragojević progovorio je o još uvek zakonitoj ženi Dalili DRagojević, pa otkrio šta bi joj poklonio za rođendan.

- Danas je 4. septembar i pre pet godina si se zakleo na večnu ljubav Dalili Dragojević. Kako se osećaš danas? - upitao je Darko.

- Pa osećam se umorno, i dobio sam žulj na nozi. Iskreno dok dođem kući, nervozan sam, umoran, ali dobro dan kao i svaki drugi. Čovek grešiš, koliko su mi se stvari desilo idem lagano, a sada sam na boljem putu. Te 2017-e sam mislio da mi je to najbolji put kojim sam krenuo, ali vreme je pokazalo da nisam bio u pravu. Bilo je nagađanja u rijalitiju kako ću proći i uraditi, ali svi su pogrešili, mi se nismo pomirlili, pre bih umro nego da budem sa njom opet. 2017-e godine sam ušao u cipele kao juče na svadbi, leva je bila dobra, a desna me je ubijala, ali hvala Bogu to će da zarasete. Kod mene je sve zaraslo i sve me pušta i meni je sada super. Nije mi problem da budem među ljudima i sve ide lagano, srećan sam. Popuštaju me mnoge stvari, i sve ide postepeno i to mi je drago. - pričao je Dejan u emisiji "Narod pita".

- Ja bih naš papir o braku pocepao i založio smederevac, taj papir mi nije dobar ni du*e da obrišem - dodao je Dejan.

- Dejane, ti si ranije bio na svim Dalilinim rođendanima, da li ti je čudno jer ove godine ne prisustvuješ - upitao je Darko.

- Ne interesuje me, samo me zanima zašto je gorivo poskupelo - kazao je Dejan.

- Šta bi Dalili poklonio za rođendan - upitao je Darko.

- Dinamit, doneo bih sonu kiselinu, pa nek vidi šta će - kazao je Dejan.

- Video si ko je na rođendanu, Marijana, Đole Kralj, Nevena - rekao je Darko.

- Ma, sad ću da ga blokiram, evo - rekao je Dejan za Đoleta Kralja.

- Dalila je danas rekla: Jedina sam koja slavi rođendana dva, prvi put kad me majka rodila, drugi kad sam se tebe oslobodila. Da li misliš da je tebi posvećeno - upitao je Darko.

- Ne mislim da je to meni posvećeno. Brak je svakako ribija, slavim i ja što više nisam u braku - rekao je Dejan.

- Da li Šepak više nije tvoj dom? Čitao sam da si rekao da si se po prvi put osetio kao stranac, kada si nedavno bio - rekao je Darko.

- Stao sam na pumpu, imao sam maramu, naočare, masku, niko me nije prepoznao. Tu su bili ljudi koje znam, ja sam se normalno javio. nema više šta da me veđe, to je sve bilo na lizing. Vratio sdam kuću, sve. Ja imam svoju kuću svoju, moju sobu, gde sam odrastao - rekao je Dejan.

- Da li si kupio nešto Dalili za godišnjicu? - upitao je Darko.

- Ja sam Aleksandri kupio emotivnu sovicu za sedam meseci, i to je to kome kupujem poklone. Dalili bih kupio sonu kiselinu, ali ne bih dao Đoletu Kralju da popije , on mi je komšija - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

