DALILA I DEJAN NA KORAK OD POMIRENJA?! Oprostiće bivšoj javnu prevaru i gnusne uvrede?! Jedan potez otkriva da ne MOŽE BEZ NJE

Dejan Dragojević je došao u pušionicu sa Tarom Simov, a tamo je sedela njegova bivša supruga Dalila Dragojević.

Njih dvoje su prolili reku suza noćas tokom emisije Izbacivanje, ali jutros se ponašaju kao da se ništa nije desilo. Dejan je seo preko puta Dalile da su povremeno bacali poglede jedno na drugo.

Dejan je smogao snage i upitao Dalilu kako se oseća zbog kraha braka, nakon čega su oboje zaplakali.

- Nervozan sam nedeljom, počeli su da me nerviraju i ukućani. Onda sve ovo sa Dalilom, prođe mi svašta kroz glavu, kuća, sve... Ne znam, pogubio sam se, žao mi je kad vidim da ona plače, žao mi je što se sve desilo, ne znam ni da li ću moći da prihvatim sve. Imam potrebu i da je pitam nešto, a ne znam ni šta bih je pitao. Sve me ovo jako boli. Sve mi je teže, osećam i žal za nečim, zašto je ovo trebalo da se desi, da li je vredelo? Ne mogu da zamislim bez nje bilo šta. Pola mene je otišlo kad se to nešto desilo - plakao je Dejan.

