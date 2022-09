STANIJA I KRISTIJAN OPET U ZADRUZI 6! Ratovali zbog 50.000 €, a sad STARLETA potpisala bolji UGOVOR od Golubovića! PAPREN HONORAR

Stanija Dobrojević (37) i Kristijan Golubović (52) ulaze u "Zadrugu 6"! Bivši robijaš i starleta prvi put će živeti zajedno pred kamerama nakon što su žestoko zaratili!

Sukob je počeo kada je Stanija odbila da sa Kristijanom podeli 50.000 evra od pobede u "Farmi 6", a zahuktao se pretnjama žestokog momka da će je ubiti zbog priča da Vera zapravo nije njegova ćerka!

foto: Printscreen/Instagram

- Kristijan i Stanija su prekjuče sa Željkom Mitrovićem potpisali ugovore za "Zadrugu 6", i to u razmaku od samo nekoliko sati! Golubović će od petka biti u Šimanovcima, dok će se Dobrojevićeva u "Belu kuću" useliti četiri meseca kasnije - priča izvor Informera

Prema njegovim rečima, starleta je za učešće u najgledanijem šou-programu uzela čak 100.000 evra.

- Staniji je jedini motiv za ulazak u rijaliti novac. Pošto planira da kupi još jedan stan, čelnicima Pinka je rekla da ispod 100.000 evra neće ni da pregovara. Pristali su da joj daju tolike pare samo zato što su svesni da će se ove godine priča vrteti oko nje i Kristijana - kaže naš sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Za razliku od nje, žestoki momak će dobiti nešto manji honorar.

- Kristijan je potpisao ugovor na 70.000 evra. On sa Kristinom čeka sina, pa mu je svaki dinar važan, jer želi da završi kuću u kojoj će živeti sa porodicom. Sa produkcijom se unapred dogovorio da izađe iz rijalitija na nekoliko dana kada se pevačica porodi i vidi bebu - priča izvor.

Stanija je potvrdila da ćemo je uskoro gledati na Pinku.

- Tačno je da ulazim u "Zadrugu 6"! Najverovatnije će to biti oko Nove godine - kratko je rekla Dobrojevićeva.

Podsetimo, Kristijan i Stanija su bili ljubavnici u "Farmi", da bi se potom posvađali zbog para.

Poslednji incident između njih dvoje desio se kada je žestoki momak pre "Zadruge 4" starleti pretio ubistvom! On je pobesneo zato što je Dobrojevićeva pričala da ćerka Vera nije njegova, već da je tadašnjoj supruzi Ivani tokom vantelesne oplodnje podmetnuo spermu svog drugara.

- Zaklinjem se u svoje dvoje dece, ubiću Staniju Dobrojević lično ili će to uraditi neko od mojih ljudi ako mi se iskreno ne izvini! Uradiću to po cenu da robijam 40 godina - rekao je tada Golubović. Starleta je odmah podnela krivičnu prijavu protiv njega, da bi je posle njegovog pravdanja da to nije ozbiljno mislio, povukla!

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:30 Stanija Dobrojević