VIKI MITROVIĆ VAN SEBE NAKON ŠTO JE NJEN BIVŠI MUŽ RAZVEZAO JEZIK! Optužio da je izmislila SILOVANJE, podnosi TUŽBU protiv nejga

Viktorija Mitrović, bivša učesnica "Zadruge", oglasila se nakon što ju je njen bivši suprug Robert Mitrović, učesnik aktuelne sezone rijalitija, optužio da je izmislila da ju je silovao sveštenik.

On tvrdi da je Viki izgubila nevinost sa 12 godina, sa duplo starijim dečkom, a da je svešteno lice lažno optužila i poslala u zatvor zbog novčane koristi.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Mitrovićeva je sada otkrila da će podneti tužbu protiv bivšeg partnera.

- Čula sam sve što je rekao. Za budale nemam komentara, neću da mu dajem na važnosti. Moji advokati sve slušaju, uzimaju materijal, a on samo neka pljuje - rekla je Viki na početku, a potom objasnila:

foto: Printscreen

- Koliko sam slušala, ja sam to njemu navodno rekla u krevetu. Kakvu onda sada prepisku pominje?! Razumete koliko kaže? Pogubiće se u svojim lažima, neće ga oprati ni Sveti Petar. Meni je ta osoba bezvredna, ja sam mu postala opsija, to i vi vidite tamo. Apsolutno me ne zanima! Naravno da ću ga tužiti, on je jedina osoba koju ću tužiti. Već je postupak krenuo, za 4-5 dana će se sprovesti. Samo neka priča, ja ništa ne govorim. Neka priča neistine, zakon će se pobrinuti za njega. I dalje me voli, opsednut je, iz nemoći radi neke stvari.

foto: Printscreen/Zadruga

Na pitanje da li je istina da je Robertu branila dve i po godine da vidi ćerku, te da mu je gepekovanjem pretio njen tadašnji dečko, estradni menadžer, ili kako Mitrović tvrdi - makro, Viktorija kaže:

foto: Printscreen

- Ako je to istina, kako se onda sada ne plaši, kada to priča na televiziji? Ko je, bre, njemu pretio? Ja da sam mu to rekla, a da se on stvarno plaši, pa ne bi sada ušao u "Zadrugu" i to pričao, a zna da mu je četvoro dece napolju... A priča o nekom gepekovanju. To su jeftine, niskobudžetne priče, iz aviona se sve vidi. Rekla sam ja da će on u prvih par dana pokazati ko je i šta je. Budala najobičnija, hoće da ostane, hoće promociju preko mene.

Podsetimo, Robert je sinoć pred svim zadrugarima i milionima gledalaca otkrio da mu se Viki poverila da je izmislila priču o silovanju.

- Jedno veče, kada smo legli, rekla mi je da je imlaa nekog dečka koji je bio dosta starije od nje. Ona je imala 12 godina, a on je bio nešto duplo stariji od nje. Ona je meni to lično rekla, ne mogu ništa da tvrdim! Ona je meni to rekla... Niko to nije znao, rekla je samo tetki i to posle dva meseca. Baba i deda su rešili da optuže sveštenika da bi uzele ogromnu materijalnu nadoknadu. Ja sam imao i te poruke, u kome je sve to pisala, imam dokaz oko toga. Sveštenik je ležao u zatvoru pet godina, valjda ne bi toliko da je to istina. Kada sam jednom prilikom došao da vidim dete, svi su izašli na ulicu i pitali su me pa gde sa njom baš da imam ćerku... Ne zbog nje, nego zbog babe i dede koji su takvi. Niko od tih ljudi ne veruje da je sveštenik to uradio... Ja sa druge strane, zbog svega što sam doživeo, nekako verujem da ona nije silovana... Videli ste kako se ona ponaša prema muškarcima.

