OGLASIO SE ROĐENI BRAT MARKA MARKOVIĆA Neće ni da čuje za Anitu Stanojlović, žestoko opleo po njoj: Ima 19 godina i PRORAČUNATA JE

Marko Marković je trenutno jedna od glavnih tema u "Zadruzi 6". Više zadrugarki bori se za njegovo srce, a on i dalje ne može da se odluči koja mu se najviše dopada.

Otpisao je Anitu Stanojlović, a Milici Veselinović smeta što je stavlja u isti koš sa ostalim takmičarkama. Ana Spasojević je odustala od njega, mada zadrugari smatraju da to nije istina.

Tim povodom se oglasio njegov rođeni brat Mićko.

- Na to što se većina zadrugarki mota oko njega gledam sasvim normalno, to je svakodnevnica i u spoljnom svetu. Marko je neko ko je jako pametan, pozitivan, duhovit, lepo vaspitan, raspevan, lepo izgleda i sasvim je normalno da se motaju oko njega - započinje Mićko.

Mićko je prokomentarisao Markov odnos sa Anitom.

- Uopste nemam lepo mišljenje o njegovom odnosu sa Anitom. Smatram da iako ima samo 19 godina, Anita je jako proračunata i nikako mi se nije svidelo to što je radila u karantinu sa ostalim zadrugarima, a posle govorila da nije, i ostale nagovarala da lažu u njenu korist. Mrzim dvolične osobe. Nije mi uopšte nju pominjao. Poznavajući Marka, da je bilo ista više od običnog neobaveznog dopisivanja, sigurno bi mi rekao za nju, jer nas dvojica imamo takav odnos celog života - nastavlja Markov brat, pa dodao:

- Što se tiče ostalih zadrugarki, u to već neću da ulazim, to je lično Markov izbor, on ih bolje poznaje od mene, jer kao što je već nekoliko puta rekao, on pored fizičkog izgleda mnogo obraća paznju i na druge stvari - zaključuje Mićko.

