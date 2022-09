STANIJIN BIVŠI OTPISAO ANITU, A ONA ODLEPILA: Ne može da ga ima sama, pa Veselinovićevoj predložila TROJKU! ŠOK (VIDEO)

Rijaliti učesnica Anita Stanojlović priznala je da joj se dopada bivši dečko Stanije Dobrojević, Marko Marković, pa je dala jedan neobičan predlog.

Ona je pitala suparnicu Milicu Veselinović da li bi bila intimna sa njom i Markovićem.

- Nas dve ćemo zajedno u trojku, podelićemo ga - rekla je Anita.

Prepuštam ti ga - nasmejala se Milica.

Zadruga 6 - Anita predlaže Milici da imaju trojku sa Markom - 14.09.2022. pic.twitter.com/skZxFwDiXX — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) September 14, 2022

Inače, Marko je dao svoje mišljenje o zadrugarkama kojima se dopada, pa istakao da od "Anite nema ništa" s obzirom da je u javnost pustila njihove prepiske.

- Da sam možda već prvi ili dan ušao u neku priču sa Anitom i da se čuju neke priče, odmah bih se razišao. Pustio sam vreme da se čuju neke priče, pokazalo se šta i kako. Anita sigurno ne posle onih priča. Što se tiče mog druženja sa Anom i sa Milicom, pustiću vreme da se pokaže, dani su pred nama. To ne zavisi od mene, ja ne treba ništa da dokažem, već vreme i one... Ja samo kažem da ću da pratim. Ne žurimo nigde, sve što je brzo to je i kuso - istakao je Marko.

