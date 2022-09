TUKLI SMO SE, GAĐALI PIKSLAMA, VRATILA SAM SE CELA MODRA: Anita prošla TORTURU sa dečkom, pa saznala da je TRUDNA (VIDEO)

Anita Stanojlović i Danijel Višić su se osamili na garnituri u spavaćoj sobi, gde je zadrugar ispitivao cimerku o njenim vezama.

Ona je otvorila dušu i o Marku Markoviću.

- Koliko ti je najstariji dečko imao godina? - pitao je Danijel.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je 1994. godište. Ja sam imala 2 ozbiljne veze. Ta osoba sa kojom imam dete. Sa Stefanom sam bila u vezi, ostavila sam ga, jer sam bila muško u vezi, ja to ne volim. Smorilo me je. Onda sam se upoznala sa likom sa kojim imam dete, on je sve, samo ne dobar. Moji su mi branili, bežanje od kuće, sto čuda, majka me na kraju izbaci iz kuće. Živela sam kod njega 5 meseci. Drogirao se, krizirao. Znaš kad vidiš u očima da neko hoće da te ubije, bili smo se, cela sam se modra vratila. Pretio mi je, kao zna gde su mi braća. Gađali se pikslama, rekao mi je "k*rvo" ispred majke. Mene majka vrati kući, ja se pomirim sa ovim prvim dečkom i onda saznala da sam trudna. Bio je sa mnom dok se nisam porodila. Raskinuli smo tu, ja nisam ni suzu pustila. Shvatila sam u međuvremenu da je bitno da je neko dobar. Posle par meseci smo se pomirili, do pre par dana pred ulazak smo bili zajedno. Imamo tetovaže zajedno, stvarno me voli i ja njega kao osobu - istakla je Stanojlovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znači ja sad kad bih probao nešto sa tobom, ti bi bila sa mnom, a mislila na njega? - dodao je Višić.

- Neću da se vratim na staro, napravila sam presek u glavi. Okej sam emotivno, ne osećam ništa. Precrtala sam to, vidiš da sam odlepila za ovom budalom (Markom), ja sam mnogo emotivna. Već mi je čudno što ne komuniciramo. Ja njega jurim, ali malo mi fali da ga precrtam - rekla je Anita.

Kurir.rs/K.Đ.