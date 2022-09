VIDELI SMO SE DVA PUTA Posle optužbi da je bio intiman sa Grujićkom, Bora Santana otkrio šta su RADILI, SADA JE SVE JASNIJE!

Nakon Danijelovih optužbi na Sanjin račun, da je bila intimna sa Borom Santanom, bivši zadrugar se oglasio i otkrio pravu istinu.

- Danijel je lupio to, ne znam šta mu to znači, dobar sa sa njim. Nikad u životu nisam rekao da sam bio sa Sanjom Grujić. Mi jesmo bili na žurki, pa u klubu, bilo je dosta bivših zadrugara, blejali smo. Ona je čak i ostala, ja sam ranije otišao kući. Tako da niko nije završio kod mene, pa ni ona. O njoj imam da kažem sve najbolje, devojka je korektna, videli smo se dva puta, jednom kod Ane Jovanović na rođendanu, i na toj završnoj žurki, to je sve. Razočaran sam u Danijela, ispada da ja pričam neke stvari, a to nema veze sa vezom. On može samo da lupeta, to veze sa vezom nema. To je lupio iz svoje glave. Mnogo me je iznervirao, da sam unutra, svašta bih mu rekao- tvrdi Bora, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Pink

- Može i Filip Đukić da potvrdi, i Ana Jovanović. Devojku nisam muvao, niti bilo šta slično - izjavio je Bora Santana.

Podsetimo, Danijel je na Sanjin račun izrekao niz sskandaloznih optužbi da je žena niskog morala.

- Osoba koja se za jedno veče kr*sne sa dečkom, sutra kao da ništa nije bilo, nema pravo ništa da mi priča - rekao je Danijel.

Kurir.rs/M.K/Pink

