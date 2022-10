"IMAM OČI I NA LEĐIMA!" Zorica Marković razvezala jezok, sasula Aleksandri i Milici sve u lice, a one su OVAKO uzvratile! (VIDEO)

U toku raspodele budžeta Zorica Marković komentarisala je cimere, a prvi mali budžet dobio je Adam Labunski.

- Bio si zarobljen u tom pabu. Bili ste potrčci, čistači, nigde vas nije bilo. Uz svo poštovanje gospodinu Goluboviću. Imate dosta toga da pružite, da budete samostalni, da ne tražite zaštitu. Iskažite sebe u najboljem svetlu. Preporučujem celoj ekipi. Adame, pevaj, Valentina, pevaj. Tebi i Ivani mali budžeti, imate novca. Valentina ima, i njoj - rekla je Zorica.

- Sad ću početi sa ovom stranom ovde. Milice i Aleksandra, znam da imate novca sasvim dovoljno. Aleksandra, šta da ti kažem. Rekle smo jedna drugoj u afektu ono što smo imale. Mislim da ne treba to da radimo. Lepo je što smo spustile loptu. Ti jesi lepa devojka, to stoji, ali mislim da si malo glupa. Misliš da tako treba, neki tvoji postupci, ali jako grešiš. Trčiš pred rudu. Rekla sam ti i prošli put, to ti ne stoji. Ovo kako si komentarisala "Zadrugoviziju", to si ti. Ovo ostalo, ne morate po svaku cenu da budete primetne, da vređate ljude, izmišljate stvari. Milice, odličan si rijaliti igrač postala. Ja nisam na strani Maje Marinković, ja sam potpuno samostalna, ali... Mi spavamo jedna do druge, vas tri se ne podnosite, mene ne mešajte u te stvari. Miljan jeste pristrasan, ima svoje razloge. Pazi šta radiš, bojim se da ne izgubiš ono što imaš. Ja sve govorim s razlogom - rekla je Zorica.

- Tvoj i moj je čistiji nego sa većinom zadrugara, tebi neće reći u lice neke stvari. Ti si mene izvređala, ja te nijedne sekunde nisam ponižavala. Rekla sam šta mi je zasmetalo. Spustila sam loptu, jer meni ne priliči da se raspravljam sa ženom koja može da mi bude majka, to mi je Mića rekao i bio je u pravu. Ja vidim šta se ovde radi, vidim da bi mnogi želeli da ja izgubim to nešto, ali to se neće desiti. Prati se svaki moj pokret, mimika, da bi neko mogao da ustane i kaže: "Radila si to i to". Vidim šta mi se radi iza leđa, ko sa kim šuruje. Ali polako. Da, ja ustanem i kažem šta mislim. Ako se moje mišljenje ne poklapa sa tvojim, ne znači da sam glupa. Pričaš da želim da budem glavna tema. Kad bih to želela, radila bih druge stvari. Ne trpam se gde je kamera, to mi i te kako ne treba. Hvala Bogu pa nisam. I svaki put ću ustati i reći šta mislim, niko me neće sprečiti, možete samo da mi odsečete jezik. Imam oči i na leđima - odbrusila je Aleks.

- Dobra si devojka, ali si glupa. Ne znam na šta si mislila to za poglede i to. Ja ne guram nikog - rekla je Zorica.

- Zadovoljna sam malim budžetom, naš odnos je takav, za mali budžet. Ja sam sama imala potrebu da se izvinim, nije trebalo da ti kažem ono. Ne izmišljam ništa. Spomenula si to, Adam je sam rekao to za stolom. Ja nisam došla da budem glavna tema, došla sam da komentarišem teme, a ne da budem jedna od tema koje se komentarišu. To je što se tiče mene - odgovorila je Milica.

