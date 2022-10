ZVEZDAN SLAVNIĆ PROGOVORIO O ZATVORSKIM DANIMA! Otkrio detalje teške robije, evo šta je najviše voleo da radi dok je SLUŽIO KAZNU!

Zvezdan Slavnić je ispričao cimeru Marku Smiljiću kako su tekli dani njegovog boravka u zatvoru.

- Kada sam bio u zatvoru 1999. godine ja sam funkcionisao tako da ispišem koje pesme želim da čujem i jednu koka-kolu, to mi je bio merak. Provodio sam vreme radeći zgibove, to mi je bila zanimacija - rekao je Zvezdan.

- Nije mi realno da je 21. vek, a da se pisma šalju - rekao je Marko.

- To je lepo, pišeš devojci pismo, ona ti ga namiriše, opustiš ruku, napišeš sve što želiš. Ima to svoje ćari. Ovde u Beogradu, kada sam bio u zatvoru, brzo stigne pismo. Ja sam svoje emocije tada na pretočio na papir, ne kažem da ja znam da pišem, ali mi je to bilo lepo - rekao je Zvezdan.

Inače, sin legendarnog košarkaškog asa Zorana Moke Slavnića je 2017. godine je zajedno sa četvoricom "pink pantera" uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pljački teškoj 1,3 miliona evra.

Kurir.rs/M.M.

