ŠOK TAJNA ZORICE MARKOVIĆ I UROŠA ĆERTIĆA: Bili su u LJUBAVNOJ VEZI 2 meseca, a evo šta joj je KASKADER uradio

Zorica Marković i Uroš Ćertić navodno kriju da su imali ljubavnu aferu pre tri godine, kada je on bio čest gost u jednoj od kafana koju je ona tada držala. Pevačica i kaskader ne kriju da su blagonakloni jedno prema drugom i da su zaštitnički nastrojeni kad god jedno od njih dvoje napadnu zadrugari.

To što brinu jedno drugom navodno nije slučajno i vuče pozadinu iz prošlosti. Njih vežu emocije iz perioda kada su bili u nekoj vrsti ljubavne veze, koja je trajala nešto više od dva meseca, prenosi dodatak Rijaliti Srpskog telegrafa.

Zorica Marković obožava mlade muškarce, ona to nikada nije krila. Setite se samo njene afere od pre desetak godina s tada mlađim golmanom Bobanom Bajkovićem Bajkom, za kojim su sve žene sa estrade ludele u to vreme, ali je iskusna Zorka uspela da ga obrlati i smuva kao od šale. To je zaista bila fatalna ljubav. Zorica ima to nešto što privlači muškare kao magnet, ona je zavodnica koja zna šta radi. Nakon Bajka, ona je jedno vreme mirovala, nije želela da joj se ponovi nešto slično tome. Posvetila se rijalitiju i karijeri.

foto: Nemanja Nikolić

Nisu je zanimale ljubavne afere i priče. Onda je pre nešto više od tri godine uzela da vodi jednu kafanu koja je postala popularna i posećena. Javne lienosti su hrlile kod Zoke, a među njimaje bio i Certić - počinje priču pevačicina prijateljica sa estrade koja je želela da ostane anonimna.

- Uroš je medu prijateljima poznat kao boem i kao neko ko obožava provod i kafane. Kako su se on i Zorica upoznali na snimanju jedne emisje, ona ga je pozvala da dode kod nje u kafanu i vidi šta je pravi provod. On se pojavio jednog vikenda bez najave. Bio je sam. Zorica ga je pozvala za svoj sto da ne bi sedeo sam i posvetila mu pažnju. Počeo je otvoreno da je muva pokazuje simpatije prema njoj. Iste noći su završili kod nje u stanu, koji je bio blizu kafane. Ljubavna afera nastavljena naredna dva meseca. To su bile opasne scene. On je samo zbog nje visio tu stalno. Nije negirao da su zajedno, nije se stideo što ona starija od njega. Prjatelji su mu govorili da se dozove pameti i da mu treba devojka njegovih godina. Oni nisu bi- li za njegovo viđanje sa Zoricom. Ta dva meseca, koliko su se viđali, Zoka se podmladila i počela da se oblači i ponaša kao devojčica - nastavlja njena koleginica s estrade, pa otkrila kako je ljubav pukla.

foto: Kurir

Zorici se mnogo dopao Uroš, ona voli mlađe muškarca. Međutim, znala je da je on nestalan i da će biti sa drugim ženama, kao što je i bilo. Kada je saznala da je spavao s jednom devojkom istog dana kada je bio sa Zoricom, šutnula ga je: ,,Mali, mislio si da će da ti prođe ova priča? Neće moći. Završio si karijeru kod mene. Nemoj više da mi se javljaš i nemoj da me tražiš. Osvesti se, razmisli, pa onda možemo da pričamo, ali samo kao prijatelji. Cenim te, jer si dobra duša.“ Morala je da prekine kontakt s njim neko vreme jer je znala da će da pukne psihički ako nastavi da se ganja s njim i svim njegovim mlađim devojkama. Prošlo je neko vreme. Ubrzo su se pomirili, ali prijateljski i nikada više nisu pominjali šta se desilo između njih. Poštuju se, štite, Uroš ne bi dao da Zorici fali dlaka s glave - završava izvor blizak Zorici.

kurir.rs/republika.rs/S.telegraf

Bonus video:

00:34 Uroš Ćertić napustio Palatu pravde