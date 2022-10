ŠOK TVRDNJA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: "Adam je hteo da se UBIJE zbog Ćertića! Uroš je MENTALNO POREMEĆEN!"

Kristijan Golubović tvrdi da je uzeo debele pare za učešće u "Zadruzi" i da nema nameru da ih vraća, ali bi voleo da ponovo uđe kako bi nastavio da maltretira Uroša Ćertića, zbog koga je zajedno s Bugarinom Emilom Kamenovim izbačen.

U intervjuu za Kurir Stars on kaže da smatra da kaskader nije toliko inteligentan da napravi scenu da bi on bio izbačen iz šoua, već da je razlog mnogo ozbiljniji.

foto: Kurir televizija

- Uroš je mentalno poremećen. Od kokaina preterana apstinencija. On se nije spustio, stavi u šejker masu amino-kiselina i metan, a metan - to je veštačko. On je kao na kokainu.

Hoćeš reći da si štitio zadrugare od Ćertića?

- Naravno. Uzeo za kosu onog Makedonca i ceo pramen mu iščupao. Plakao je ko kiša. Da nije došao psiholog, izašao bi s koferima. Rekao im je: "Nemojte da me terate da se obesim." Adam je hteo da izvrši samoubistvo.

foto: ATA images

Tebe se Ćertić plaši.

- Da. Ali ja nikoga ne maltretiram, samo nametnem da poštuju autoritet.

Svi očekuju tvoj povratak u rijaliti.

- Dobio sam novac unapred. Basnoslovan. Sada niko to ne traži, niti bih ja vratio. Ako hoćeš da ti ja odradim taj novac, zovi me, ako nećeš, hvala na kićanoviću. Ući ću u rijaliti, pa me budala ubode nožem i, ne daj bože, nešto se odbranim i završim u zatvoru, još i pare da izgubim...

foto: Kurir Televizija, Printscreen INstagram, Filip Plavčić

Tužilaštvo kaže da nema osnova da te tereti.

- Kakvo tužilaštvo?! Znate li zašto su mene izbacili na prevaru? Evo ovako, tebe sam ćušnuo i oni ništa. Aj smirite se. Međutim, šest sati on lupa kamenom u vrata, viče: "Muka mi je, imam potres mozga, polomljena su mi rebra, pišao sam krv" i produkcija se uplaši. Pošalju ga u Urgentni i znate šta je uradio? Kad su ga pitali što je došao, on rekao prebijen sam u rijalitiju. Automatski po službenoj dužnosti, imao povrede ili ne, ide prijava. Mene diskvalifikaju, uzima me policija, ako se ustanovi da je to tako, ostajem. Stiže nalaz, jedna mala čvoruga. Znaš šta kažu: "Ajde, bre, sa trudnom ženom potpiši i ajde." Rekao sam u izjavi da smo radi šoua pravili sprdnju i nikakve tuče nije bilo, sve je izmišljeno.

Tebe mnogi smatraju nasilnikom?

- Ja sam nasilnik za nasilnike. Kome sam ja pustio krv? Ko je pao iz udarca? Pazi, Miljana Kulić je polomila deset glava u rijalitiju i ništa. Okrvavila Đedovića, probušila obraz mikrofonom Matoroj, štiklom skoro ubila Lazara. Da sam ja to uradio, deset godina robije sto posto.

foto: Kurir

Ako se vratiš u rijaliti, kakav ti je plan?

- Maltretiranje Uroša 24 sata. I to ovako, nasloniću mu čelo na čelo čak i kad vrši veliku nuždu.

Ljiljana Stanišić

