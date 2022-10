BILO BI VODICE U GAĆICAMA KADA BI ME POGLEDAO U OČI! Kristijan opleo po Dragojeviću: Alo debilu, imaš 20 godina ONA JE PROSTITUTKA

Kristijan Golubović gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao Dejana Dragojevića i njegove devojke Aleksandre Nikolić.

Naime, Golubović i Dragojević imali su veliki okršaj na društvenim mrežama, nakon Golubovićeve diskvalifikacije. Taj sukob je započeo kada je Kristijan vređao Dejanovu devojku Aleksandru Nikolić u rijalitiju pa je to Dejana isprovociralo.

- Dečko ima krive noge, tanke i gega se. Brat anaboličar ga trenira i vidim sam ih u Veterniku. Tražio sam iz susednog sela jedan traktor da odem u Veternik i da im izoram "K" slovo i da po toj njivi trče. Nek treniraju na tom mestu i onda tek za 25 godina neka dođu kod čiče. Kada ja budem onako iskrivljen sa štapom, tad ću im reći "evo mene, dođite da me bijete". Kakav je on sa 20 godina, kao da mi je stric i on mene proziva - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li se okršaj završio na društvenim mrežama, međutim, Kristijan je to negirao.

- Nije se završio okršaj. Pošto on to tvrdi šta tvrdi za mene, ja ću lepo da ga nađem, jer ja to volim u oči da mi kažu. A niko mi nikad nije u oči ponovio ni jednu uvredu - rekao je Golubović.

- Verovatno bi u emisiji smeo? - dodala je Kristina.

foto: Kurir televizija

- Ma ne bi ni u emisiji. Jer u emisiji nema adekvatnih ljudi da spreče oluju. Ne bi me zaustavili nikad, a on bi završio negde u reklamama i kablovima. Nego oni to preko mreža bez bola i posledica. To vam je kao kada dva kera laju jedan na drugog preko ograde. Kada otvorite ogradu tek onda vidite koji ker ide odmah napred i davi ovog drugog - rekao je Golubović.

- On misli da je u rijalitiju sa mnom, a čuvao sam njegovog brata tog patološkog manijaka i kretena Čabarkape kada je on bio isto u vezi sa drugom vrstom Aleks. Isto se zovu i ista fela samo drugo pakovanje. Kada mu je bilo prećeno, ja sam nazvao nekog njegovog mungosa, maminog dečka ili krimosa na baterije i rekao sam da sam tu šta god zatreba. Mada oni su izgleda pokupili fore te osobe i preneli na sebe, a zaboravili su kada sam im izašao u susret - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

- Ja sam u početku njega komentarisao i naveo da ne mogu da verujem da sa 20 i nešto godina juri kurave belosvetske po rijalitijima i traži neku sreću u životu sa njima. Pa sada 1.000 nas koji ih je jahalo pokazuju prstom na tebe i ti pokušavaš da nađeš mir. Alo, debilu, imaš 20 godina mlad si, zdrav i prav. Uzeo si pare na kukumančenje, jad i demagogiju. Uzmi sad te sitne pare, otvori hamburgerdžinicu u Futogu i uživaj - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

- Voleo bih da mi stane ona "mućoska" faca sa bradom ispred mene i da mi kaže sve ono isto. Mada oko prvog slova bi mu već propala jabučica u dijafragmu i stegla bi mu se zadnjica i bilo bi malo vodice u gaćicama. Tako da ne bi bilo ni verbalnog nekog sukoba. Nego on misli da će se naći u nekom rijalitiju gde on može da izazove moju diskvalifikaciju za jednu ćušku. Ne možete da spominjete neke stvari koje nisu tačne. Tačno je da je Aleks prostitutka i da si ti "sporogonja". Tačno je da ženiš i dovodiš kući smeće i otpad koji su svi jahali. To je činjenica, a ovo da sam ja nešto u zatvoru to su izmišljene priče hejtera koji oni vrte u krug - rekao je Golubović.

