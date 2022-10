RASKINULI TAMARA I ADAM ĐOGANI! On već krenuo u akciju sa drugim zadrugarkama, a evo kako njegova BIVŠA reaguje! (VIDEO)

Tamara Nikolić i Adam Đogani progovorili su o svom trenutnom odnosu.

Tamara je prva pričala o tome što se Adam "muva" sa drugim devojkama.

- Da li si ti Adamu prišla, da bi izgladili odnose, nakon što si videla da je proveo dosta vremena sa Bakšom i Anastasijom? - upitao je Ša.

- Ne gledam sa kim provodi vreme, sa kim god to bilo, on ima pravo da radi šta želi. Oboje smo odlučili da budemo u korektnim odnosima. Ja prihvatam ukoliko on nađe neku vezu ili se oslobodi, pa krene dalje, mi svakako ne funkcionišemo - rekla je Tamara.

- Da li bi ti smetalo da Tamara uđe da nekim u vezu ovde? - upitao je Ša.

- Smetalo bi mi, jer je rekla da sam ovde ja jedini koji je zanimam, samo zbog toga, jer bi se pokazalo da je lagala. Mene niko od devojaka ovde pristutnih, zaista ne zanima - kazao je Adam.

- Mnogi kažu da ličiš na mene ranije, da si skroz poludeo, ali ako tebi tako odgovara, nastavi dalje - rekao je Ša.

