"PRVI SEKS IMAO SAM SA 12 GODINA U GARAŽI, TRAJAO JE 10 SEKUNDI" Đoganijeva ispovest o najvećoj INTIMI! Ovim je hteo da se BAVI!

Zadrugar Adam Đogani podelio je sa javnošću sve detalje njegovog odrastanja.

Adam Đogani odrastao je u porodičnoj kući u Zemunu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

- Nije me interesovala škola, učio sam samo onoliko koliko sam morao da bih završio razred. Ono što se uči u školi je beskorisno za život. Posle osnovne sam upisao srednju frizersku iako sam imao dovoljno bodova za ekonomsku školu. To sam uradio zbog devojaka! Želeo sam da budem okružen curicama.

Prvo seksualno iskustvo imao je još u osnovnoj školi, sa 12 godina.

- Bio sam šesti razred i pet meseci u vezi s devojkom, ali me je muvala starija cura, pa sam odlučio da se vidim sa njom. Našli smo se u garažama između solitera, stavili smo jakne na beton i imali seks! Moj prvi seks je trajao deset sekundi! Drugi put je opet bio sa njom, ali u šumi i trajalo je duže, možda dva minuta. Nakon toga spavao sam i sa svojom devojkom! Lagao sam je da mi je baš s njom prvi put. Eto, sada će saznati da sam je prevario. Sa starijom devojkom sam se video još nekoliko puta, jer mi se dopalo ono čemu me je naučila - pričao je Đogani.

Zbog poznatog prezimena brzo je postao popularan među devojkama:

- Kad sam otišao da vidim rezultate upisa u frizersku školu, sećam se da su me cure čekale i želele da me upoznaju! Bio sam omiljen u školi, moje fotografije na društvenim mrežama su imale na hiljadu komentara i lajkova... Zabavljao sam se sa mnogo devojaka, ali bi mi posle nekoliko dana svaka dosadila. Bio sam mlad, pa sam kroz menjanje riba hranio svoj ego.

Na maturskoj večeri upoznaje glumca Dragana Marinkovića Macu i shvata čime bi voleo da se bavi.

- Maca je vodio program na maturi. Dopalo mi se kako to radi, pa sam odlučio da upišem Fakultet dramskih umetnosti. Kada sam mu to rekao, posavetovao me je da za prijemni pripremim nešto u čemu se pronalazim. Izabrao sam Čehova, odlomak u kom govori o majci koja ga ne voli. Moja životna priča! Imao sam dva meseca da se spremim za prijemni, a ja sam to uspeo za jedan dan. Kada sam izašao na prijemni, imao sam tremu, pa sam se se zbunio i zastao na pola teksta. Profesor Srđan Karanović, koji je primao klasu, tražio mi je da imitiram strica Đoleta Đoganija i to sam učinio. Preko 100 ljudi se prijavilo za FDU, bila je baš jaka konkurencija. Otišao sam kući tužan i potišten, ubeđen da ću pasti taj prvi krug. Sutradan sam otišao na fakultet da pogledam rang-listu. Kad sam stigao, svi su počeli da mi čestitaju! Prošao sam! Bio sam presrećan. To mi je najlepši trenutak! Jedino me je pogodilo to što su ljudi komentarisali da je porodica Đogani platila i intervenisala za mene da prođem.

Sreća mladog Đoganija nije trajala dugo. Uveren da će lagano proći i drugi krug, previše se opustio i nije se spremao.

- Svi su mi govorili da sam odličan i da sigurno upisujem FDU, pa se nisam trudio. To mi je životna greška! Kad sam završio prijemni, kolege su mi unapred čestitale. Već sam video sebe kao glumca! Sutradan sam otišao da proverim rezultate. Gledam listu i mog imena nema! Prošlo je desetoro ljudi, a ja nisam. Ceo svet mi se tada srušio, plakao sam i bio besan na sebe. Narednih sedam godina sam nastavio da se amaterski bavim glumom, ali to nije bilo ono o čemu sam sanjao.

Adam 2019. godine ulazi u "Zadrugu" sa sestrom od strica Lunom Đogani. Želja mu je bila da zaradi novac i pomogne porodici.

- Ušao sam u rijaliti jer sam dobio odličnu novčanu ponudu, koju bi retko ko odbio. "Zadruga" mi je donela ogromnu popularnost. Imao sam podršku cele porodice Đogani, a stric Đole mi je rekao da budem svoj! Drago mi je što je Luna bila sa mnom. Bliski smo i družimo se i dalje. Vezan sam i za njenog oca, svog strica Gagija. Zanimljivo je što sam jedini Đogani koji nije talentovan za ples! Čak je i moj tata bio plesač. Debeo sam i smotan.

Posle kraće pauze od rijalitija Đogani je 9. septembra ušao u "Zadrugu 6".

- Želim da tetki i ocu kupim nova kola, a sebi da obezbedim krov nad glavom! To mi je motiv da ostanem do finala. Kada izađem, ako ne budem lenj, nastaviću da vodim svoj Jutjub kanal. Planiram i da se vratim menadžerskom poslu na jednom splavu. U ovoj sezoni su mi tri bivše devojke, ali ne bih da ih pominjem. Doduše, svi znate za Tamaru Nikolić, poznatiju kao di-džej Tamaris. Napolju smo bili zajedno četiri meseca, a u rijalitiju nam se probudila stara strast. Zaljubljen sam u nju!

