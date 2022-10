IVAN SASUO GOLUBOVIĆKI U LICE SVE JOŠ OD FARME! Marinković je izvređao zbog IZGLEDA: "Tu haljinu sam nosio kad sam imitirao GOCU"

Ivan Marinković birao je na nominacijama između Nenada Lazića Nece i Jelene Golubović.

Svi su čekali oštri sud Marinkovića koji je Jeleni zamerio i neke stvari iz prošlosti.

foto: Printscreen/Zadruga

- Necu ne poznajem, on je za mene oličenje klasičnog nevaspitanja, sumnjam da ga roditelji nisu dobro vaspitali, on je onaj zli blizanac. On ima manu jer je jako glup jer ne razmišlja o svojim postupcima, on je došao ovde zbog novca, On je zla osoba. Sa druge strane da kažem za Jelenu, ja nju ne volim, vi govorite da je ona pobednica, a Jelena je bila jednom pobednica, a smatram da ona živi u prošlosti. Ljudi koji je prvi put vide kažu da su od nje videli samo s..e na izvol'te. Ja sada vidim Jelenu u haljini koju sam ja nosio na 'Farmi' kada sam imitirao svoju bivšu ženu. Ona je zla i pokvarena, a ja sa njom igram toplo - hladno. Pokojni Ekrem je dozvolio da ga klinci vode, a on je vodio njih, a Jeleni kada kažete da je lepa, a ona propada što kroz život, što kroz sebe. Čuli smo šta je rekla Urošu, ona je takva, a mene to ne iznenađuje. Od Jelene nećete videti ništa novo - govorio je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ivane, molim te, smisli nešto novo, koje arugumente ti imaš, potrošio si pare Goce Tržan - dobacila je Jelena.

- Od ova dva zla, moram da kažem da je Bog pogledao ovo dvoje, ali nije vredelo. Biram krupnije zlo, pogotovo krupnije, nominovaću Necu - rekao je Ivan.

- Po čemu je on zaključio da sam ja zao, a njegove odluke su pokazale kakav je on, pravi provokator, a neinteligentan - rekao je Neca.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:37 Maji Nikolić ispale grudi