DALILA RAZVEZALA O ALEKSANDRI, DEJANU I MILICI VESELINOVIĆ: Dragojevićka odmotala RIJALITI klupko, poručila BIVŠEM da pravi GREŠKU

Dalila Dragojević bez dlake na jeziku je komentarisala ponašanje rijaliti učesnika.

Na samom početku, Dalila je prokomentarisala prilog o aferi "Čokoladica".

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Presmešno. Šta je pomislila da će prijateljstvo sa Milicom biti doživotno? Milica je namazana sigurno nije zaboravila da je Aleksandra bila zaljubljena u Mensura. Ona mu je tiho šaputala u garderoberu, da je htela od sebe da je da rekla bi to normalno. Mislim da se Aleksandra plaši da ostane sama i da je jedino sa Milicom, pa je drži na metar od sebe - rekla je, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Milica ne zaboravlja, ona je pominjala u petici kako je bila zaljubljena u Mensura, a sad postanu prijateljice. Ona je mogla da joj pokvari vezu, da Dejan nije stabilan muškarac. On je stabilan i zna kako idu priče, pa Milica nije uspela da im sruši vezu i svaka čast na tome. Šta je bila Miličina namera, ne ulazim u to. Ja kažem i uvek ću reći da je vreme najbolji pokazatelj svega. Tek je započeto i ima da se gura, pa ćemo da vidimo šta će da bude.

foto: Printscreen/Zadruga

Dalila Dragojević komentarisala je i priče da Aleksandra Nikolić nju kopira, pa progovorila o Dejanu Dragojeviću i zaštiti koju pruža Aleks.

- Bilo je poređenje, ali stajlinzi i to uzelo je maha. Ona me ne interesuje, ovde sam da komentarišem kao stari rijaliti učesnik. Ja samo mogu da tvrdim da je sa Bilalom skrenula temu sa Zvezdana, šta će dalje da bude to ćemo da vidimo. Videla sam video "Draga Saveta" tu se dosta videlo. Ja da sam na nekim pozicijama na kojima nisam ne bih to podržala i za mene bi to bio vid prevare, ali dobro. Za mene to jeste ljubavna priča, ne znam da li beži ona ili Zvezdan. Bilal je koleteralna šteta. Zašto bi on očekivao poklon za rođendan? Ona je zauzeta - pričala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

