UROŠ ĆERTIĆ I ZVEZDAN SLAVNIĆ U ŽESTOKOM KLINČU! Nastao HAOS za crnim stolom, pljuštale PROVOKACIJE!

Uroš Ćertić je tokom podele budžeta ušao u klinč sa Zvezdanom Slavnićem. Naime, kaskader mu je žestoko zamerio što nije stao na njegovu stranu tokom svađe sa Jelenom Golubović, te mu je poručio da nikad više neće biti u prijateljskim odnosima.

- Mikice, ti si osoba koja je rekla da se nikada nismo videli pre, a jresmo razgovarali. Ja sam ti rekao da ne treba da se družiš asa Mikijem, nema te nigde. Ovde sdamo Miki i Mića mogu da ne budu tu, a da znaju sve, tebi ide srednji - rekao je Uroš.

- Ako sam toi rekao, dobro ne sećam, se, hvala - rekao je Mikica.

- Zvezdane, ti si neko ko nije zamerio ono što se meni desilo. Čak ni kada se o tome govorilo. Zato ti kažem da se nikada nećemo više družiti - rekao nje Uroš.

- Ja sam tebi prišao pet puta, ti si nastavio da se ponašaš kao sada. Uvek si bio teatralan, kao što si uvek. Ja sam ti rekao na šta treba da paziš, zbog nekog ko ti je najbitniniji, ti sam praviš ta s*anja. ja ne znam šta je tebi Jelena rekla, ali znam da je rekla nešto ružno u vezi deteta, rekao sam da je to ružno. Bacio si moje pile, to nije lep postupak, a očekuješ da ja budem tu za tebe - rekao je Zvezdan.

- Da ne spavaš non stop, znao bi da ja nisam bacio vaše pile - rekao je Uroš.

- Ti si inicirao neke stvari. Ja sam bio bugarinu na leđima, a video sam pre da se drndaš sa Nexcom, to me nije zanimalo. Kada je došlo do sukoba, u koji sam uskočio. verbalno si mnogo jak, ne treba da te branim. Ti si inicijator svih tih stvari, a neke gnusne stvari su se izrekle. Vi ste se međusobno rokali, kao štoi si sa Mićom, tako si i sa Jelenom. Ja bih onda morao da te poitam i zaštoi vređaš starijeg čoveka, ako rea,lno gledamo na stari - rekao je Zvezdan.

- Ja nisam išla i govorila da mene nego da brani, samo da kažem - rekla je Jelena.

- Na izboru za mis si bio prostrasan, nisi me odbranio, a otac si - rekao je Uroš.

- Od čega ja da te branim? Ti radiš neke stvari, koje izazivaju to da ti neko nešto izgovori. Govoriš nešto za Moku, mislim da on tebi ne bi digao slušalicu nakon svega ovoga što si izrekao - rekao je Zvezdan.

- Pazi, on govori da je trebalo da osudiš mene jer sam mu uzvratila jer mi je sahranjivao sve živo i vređao mrtvo - rekla je Jelena.

