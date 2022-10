ZVEZDAN SLAVNIĆ SE OBRATIO ŽENI UŽIVO U PROGRAMU! Otvorio dušu o svemu, pa otkrio detalje SUKOBA sa Urošem Ćertićem! (VIDEO)

Voditelji Nenad Aleksić Ša i Miljan Vračević ugostili su Zvezdana Slavnića, koji je u "Amneziji" otvorio dušu, a obratio se i supruzi.

- Hteo bih da poručim ženi, što se tiče hrane, slatko ide pa ide, podebljaj što može. Iz slaniša da bude klopica kako treba. Vitamini, što više vlažnih maramica, majice za spavanje, čarape. Čokoladice, gluposti... Za Matoru i Miću orah, bademi, kikiriki. I neka iznenađenja u vidu slatkiša. Volim te, očekujem pisamca da mi kažeš da li dobro guram ili ne - obratio se Zvezdan na samom početku.

foto: Printscreen

- Ušao si u "Zadrugu", bio manje pričljiv na početku, sad vidimo pravog Zvezdana. Kako se sad snalaziš? - pitao je Ša.

- Nisam se još skroz opustio, radnu temperaturu nisam nabio. Što se tiče ovih nekih temica, stvarno ne bih mogao da tupim mnogo, da li je ovaj sa onom, ona sa ovim... Ali čim je neka ozbiljnija tema, tu mogu. Tu sam mnogo aktivniji, tu sam da pomognem, da posavetujem - odgovorio je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Dobronamernosti ti ne fali, svaka ti čast na tome. Vođa nam je isti kao prošle nedelje, ali je kod tvog budžeta bila velika razlika. Došlo je do nesporazumčića - nastavio je Miljan.

- Jeste bilo razlike. Sve ono što sam izgovorio tamo je sasvim dovoljno. Njega je nešto zabolelo, ako izvučem iz konteksta tu stvar, rekao sam da mi je žao. Ostaćemo korektni ovde, napolju svako an svoju stranu. Ja sam njemu rekao par stvari, pecnuo me je, ja sam to prećutao. Nije se njemu to desilo iz vedra neba, da je neko prišao i rekao gnusne stvari. Zamerio mi je što ja to nisam osudio. Ja imam drugo viđenje stvari. Ja sam uradio 40 puta gore od svih njih zajedno. Ja stvarno ne mogu da osuđujem, mogu da kažem da mi se nešto ne sviđa ili sviđa. Ne mogu nikoga da osudim, to je teška reč. Ja se osećam glupo da kažem da osudim nešto, samo mogu da kažem da li mi se nešto ne sviđa. Ja jesam svoje kazne odležao, čist sam što se toga tiče, ali te stvari ne mogu da se obrišu. Osećao bih se preglupo - dodao je Slavnić.

- Ti pokazuješ dobru stranu, ljudsko si biće, sklon si greškama kao i svi. Drago mi je što sam upoznao jednog ovakvog lika, koji stoji čvrsto na zemlji, uputi dobar savet. Jako si dobronameran - istakao je Ša.

foto: Printscreen

- Ja sam ovakav celog života. Generalno sam takav. Nevezano što sam pravio gluposti, ja sam bio pristupačan. Ja ću pokušati da svedem sve na normalan razgovor, nikad nisam nikoga opsovao, niti ću. Ako nešto ide direktno ili bezobrazno, ja ću pokazati to što jesam, neću bacati flaše, čaše, imam obraz svoj, otići ću na vrata - poručio je Zvezdan.

