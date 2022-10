"TEŠKO MI JE ZBOG ALEKSANDRINE OPERACIJE, NE DAJU MI DA JE VIDIM!" Dejan oštro o Ćertiću, a evo šta ima da kaže o Miljanu i Dalili

Dejan Dragojević prisustvovao je premijeri filma o superherojima, a s njim u društvu bio je njegov brat David.

I dok on nije želeo da daje izjave, pobednik "Zadruge 5" bio je boljeg raspoloženja. Na početku razgovora istakao je pod manjim stresom zbog operacije njegove devojke Aleksandre Nikolić, kojoj je pukao silikon u grudima.

foto: Printscreen

- Teško mi je zbog operacije, iako je sve prošlo kako treba, doktor je zadovoljan. Nemam prava na posetu. Ni ja, ni njena majka, ni sestra. Nije dozvoljeno nikome. Možda će biti prilike kad izađe iz bolnice i kad bude bila u apartmanu.

Priča se i da je uvećala grudi.

- Mislim da nije. U rijalitiju je pričala da će ih smanjiti i da će staviti drugi silikon jer joj je ovaj pukao ili se izlizao.

Da li si se ove sezone toliko iznervirao da ti je došlo da razbiješ televizor?

- Nisam. Videli ste već u "Zadruzi". Kad lupam, lupam samo gipsane ploče. Tehnologiju ne udaram.

Sve su glasnija šuškanja da Aleksandra oseća nešto više prema Bilalu.

- Ljudi više ne mogu da se dogovore. Prvo je Marko, onda Bilal, pa Zvezdan. Mnogo priča, a ništa nije istinito.

Da li joj nešto zameraš?

- Samo što se nije više svađala. Pokušali su da je slome preko mene, pa je poverovala u to da sam je ostavio. Zameram joj jer je posumnjala da sam ljut na nju.

foto: Printscreen/Amidži šou

Prošlo je mesec i po dana od početka rijalitija. Da li su već pale maske i kod koga?

- Kod svih, i to nakon što je Aleks pobedila na "Zadrugoviziji" i kada su velika šefica i šef odlučili da ja uđem u "Zadrugu" za našu mesečnicu. Tad su svi skočili na nju. I mala Milica, koja je počela da izmišlja neke laži. Pogotovo sad kad nije tu, pa su počeli i da joj kradu stvari. To pokazuje koliko je ona jaka. Ostali se mrze, ali im je jedini cilj da unište Aleksandru, a indirektno i mene. Ona je pobednica rijalitija. Ima iskrenog savetnika, to je Mića, a sviđa mi se i kako Ivan s njom komentariše neke situacije.

Kako komentarišeš "aferu Miljan" i tajne poruke?

- Ona je dobra i u svakom traži nešto dobro. Ja sam video neki stori gde je on reagovao na neke njene snimke koje je ona kačila. Svi znaju da je on naporan fanatik koji zove sve rijaliti učesnike. Njemu niko ništa ni ne duguje, to je sve laž. Mene nije Miljan vozio u bolnicu na ušivanje, nego produkcija. Ispao je loš čovek.

Šta misliš o Urošu Ćertiću?

- On je Beograđanin koji tuče ženu. Njegov grad priča da je on nasilnik. Nek' ide u Kanadu, tamo će mu biti mnogo bolje nego ovde, tamo ne sme da udari ženu. Ovde će odgovarati pred zakonom.

foto: Printscreen/Instagram

Tvoj i Dalilin kanal je dobio nagradu od Jutjuba za 100.000 pratilaca.

- Ne interesuje me to. Ja sam krenuo od nule, neka ona sve zasluge pripisuje sebi. Moj će imati milion.

Kurir.rs/A.P.

