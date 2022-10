"PISAO JE ALEKSANDRI, A POSLE MU ŽENA DEAKTIVIRALA PROFIL!" Dejan javno raskrinkao OVOG zadrugara, spomenuo i NJEGA!

Pobednik pete sezone "Zadruge", Dejan Dragojević, danima gleda kako njegovu devojku Aleksandru Nikolić optužuju da flertuje sa raznim zadrugarima, a sada je gostujući u emisiji, svima stavio do znanja da veruje svojoj izabranici.

- Prošle godine sam zamrzeo "cedevitu", ove godine ću izgleda čokoladu, kako bude tekao rijalitiju, postaću vegeterijanac - smejao se Dejan na samom početku razgovora.

Iako je većina bila mišljenja da će ova situacija poljuljati odnos Dejana i Aleks, on ističe da je njegova devojka napravila dobar potez.

foto: Printscreen TV Pink

- Jedino što je mene poljuljalo je to što Aleksandra ima zdravstveni problem, koji će joj se hvala Bogu regulisati, tako da će sutra sve biti juče. Što se tiče čokoladice, interesantno je kako neka čokoladica može da zavrti priču više nego ne znam šta da se desilo. U suštini, sve što je Aleksandra rekla kroz "Zadrugu", ja sam rekao prvi, jer sam znao šta je htela da uradi. Međutim, previše ljudi je oko nje i ne može nikad da kaže ono što hoće, odvuče ti pažnju Zorica, pa Miljan. Dok odgovoriš Miljanu, javi se jajoglavi "ejlijen" (eng. vanzemljac) iz Sarajeva, i onda dok pohvataš kome šta treba da kažeš, izgubiš kompas i na kraju ispada da nešto muti. U stvari, napravila je jako dobar potez. Imala je najveće svađe sa Majom, na kraju je Maja popila pivo i natapirala je kosu, bez da je Aleksandra išta uradila, osim što ga je kupila. Tako da negde se vodila onim čime se ja vodim, a to je da prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže - priča Dragojević, pa nastavlja:

foto: Printscreen TV Pink

- Trebalo je da kaže kako stoje stvari kada je Milica otkrila u emisiji šta se desilo. Odjednom su svi skočili i ona se prepala kako će to izgledati napolju, pokušala je da nekako to ublaži, ali je u tom trenutku kada je krenula ta afera "čokoladica", neprijatelji su se sami javili i onda kada je malo sabrala kocke - zašto bi lagala i izmišljala kad nije imala lošu nameru? Čista je pred svima! Ono što je meni zanimljivo jeste to što kad je on vratio njoj čokoladicu, Aleksandri je nije uzela sebi, već je vratila Milici. Zašto ako je Aleksandrina čokoladica? Tako da tu je nešto mnogo dublje, ali ne bih ja tu dužio, Aleksandra je napravila dobar potez, samo što je previše ljudi protiv nje i neke stvari ne može da sprovede u delo jer sa svih mogućih strana pokušavaju da je sabotiraju i prikažu je onakvom kakva nije - rekao je pobednik "Zadruge 5".

Dragojević se osvrnuo i na Miljana Vračevića, koji je u više navrata negativno komentarisao kako njega i Nikolićevu, tako i njegovog brata, Davida, te otkrio da je aktuelni zadrugar svojevremeno pisao Aleksandri na društvenim mrežama.

- Što se tiče Miljana, mene on nije vozio 13. januara na ušivanje glave, već produkcija i obezbeđenje. Ali to nije bitno, ono što je bitno jeste da je Miljanova žena deaktivirala njegov Instagram profil, ali su se zeznuli - ja sam skrinšotovao tamo gde je Miljan njoj pisao poruke i odgovarao joj na stori, ali se na kraju ispalio zato što je Aleksandrin telefon nije bio tu, već kod devojke koja joj je vodila profil i rekla mu: "Aleksandra nije tu", a on je slao srca, reagovao na storije koji su bili ženstveni - zaključuje Dejan Dragojević u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kurir.rs

