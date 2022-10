"UROŠ JE JEDAN OBIČAN KLOŠAR, MAJA GA ODBILA PA GA POJELA SUJETA!" Taki ŽESTOKO zapenio, pa otkrio DETALJE poznastva sa kaskaderom

Otac rijaliti učesnice "Zadruge 6" Maje Marinković, Taki Marinković oglasilo se za medije nakon sukoba njegove ćerke sa kaskaderom Urošem Ćertićem.

Taki nije imao lepe reči o Urošu, te je na samom početku spomenuo njegov sukob sa Kristijanom i Emilom.

- Taj klošar je diskvalifikovao Kristijana i Emila ljudi imaju decu koju treba da izdržavaju, on je jedan običan ološ - rekao je Taki i dodao:

- Čuli ste svi pre jedno 15 dana kako je pričao o Maji: "Maja je mozak", "Maja je prelepa", "Maja je prezgodna","Maja je prepametna", spajao je krevete, ali pošto je odbijen sujeta ga je pojela, pričao je o meni da imamo zajedničke prijatelje, imao je samo lepe reči o meni, a sad odjednom Taki nema tri dinara u džepu, baš je kontradiktoran, u glavi mu se nešto baš čudno dešava.

Taki je ispričao da je Uroša prvi put video na sistematskom pregledu za ulazak u rijaliti.

- Svi to gledamo isto i šta ja sad da kažem, čovek me je prvi put video kad smo bili na sistematskom, ko je on, ja nemam pojma - rekao je Taki i dodao da oni nemaju zajedničke prijatelje.

- On priča da imamo zajedničke prijatelje, koje zajedničke prijatelje mi imamo? Mene zna ceo Beograd, ja imam hiljadu prijatelja, njega niko u Beogradu ne zna, ne znam o čemu on priča - rekao je Majin otac.

- Je l' ste videli kako ga je Zvezdan Slavnić spustio, nije smeo da mu odgovori, nego je sedeo kao ker. On se iživljava nad devojkama, Pecu i Necu je našao da maltretira, zašto ne maltretira nekoga jačeg od sebe? Kristijana, Emila i ostale krupnije momke iz kuće, on našao Pecu, Necu i Jelenu Golubović da poliva, to nije u redu on ima oko 4o godina, jel ste videli kako je kukao kada ga je Kristijan udario, vikao je kao da mu vadiš zube - završio je Taki.

