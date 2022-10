ĆERTIĆ ZADOBIO HEMATOM NA GLAVI?! Starleta mu nanela ozbiljne povrede, ovako se PRAVDALA: "BAŠ ME BRIGA, DŽUKELA KASKADERSKA"

Maja Marinković nasrnula je fizički na Uroša Ćertića jer joj je vređao oca, a nakon toga kaskader se žalio da mu je napravila hematom.

Ovo je pred zadrugarima otkrila Maja koja je besnela jer smatra da Urošu Ćertiću napravila običnu čvorugu, a čak ni ovo rijaliti učesnici nisu osudili:

- Meni je moj otac kao nekome dete. Ja dete nemam i ja svog oca volim možda više nego što neko voli svoje dete. Baš me briga, ja nemam empatiju. Okej, nije lepo što sam to uradila, izrevoltirao me. I uopšte nije tako bilo kao što su oni rekli. Nabudžili su to kao da sam ko zna šta uradila- objašnjavala je Maja.

- Što kaže Zveki, kakvi su to Dorćolski kompleksi. Tužiš ženu, pa ja se ne bojim ni Boga. Iskočio mu hematom, kažu. Koji hematom? Čvoruga, lupiš nekome čvrgu pa mu iskoči čvoruga. Džukela kaskadesrska. Kao da ima besnilo, izlazi mu nešto belo. Krizira - komentarisala je Maja sa zadrugarima.

Inače, Uroš je odlučio da pravdu potraži preko nadležnih organa, shodno tome, kaskader je preuzeo drastične mere i prijavio Maju Marinković.

