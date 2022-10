"PREKUCAO SAM IGRICU U BEOGRADU I POGUBIO KONTAKTE" Brendon otkrio kroz šta je sve prošao kad se povukao iz JAVNOG SVETA (VIDEO)

Marko Smiljić i Branislav Radonić Brendon su razgovarali o čuvenoj 'mački', koja je bila tu za Brendona, kada mu je bilo najpotrebnije.

Brendona je zanimalo i kako Marko zarađuje kao MMA borac.

- Jako slabo, moram to da priznam, ja se nadam da ću nakon svega ovoga da budem uspešniji i plaćeniji. Ljudi će me više tražiti, ja sam do sada bio prepoznatljiv, što se tiče borbe. Biću poznatiji što se tiče mojih stavova. Sve je to mač sa dve oštrice, izlagati se javnosti. Neki ovde želi da se prevo dokažu drugima, a ne sebi - rekao je Marko.

- Oni su kao neki pokvareni roboti, ego im je iznad svega. Na misiji na kojoj sam bio sam doživeo mentalno naprezanje - rekao je Brendon.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zanimljivo, ali ti u svojoj ludosti nemaš kočnicu - rekao je Marko.

- Imam kočnicu, ja sam samo mojim mozgom ispžio svoje telo. Nisam jeo, iznaporisao sam se - rekao je Brendon.

- O tome ti govorim, ne smeš da dozvoliš da ti mozak isprži telo, ne važi ti ništa ako sebe iscrpiš sebe - rekao je Marko.

- Ja sam ovde riba u vodi, čak sam i ajkula. Bio sam u novoj materiji, ali je sve to bilo naporno. Izašao sam iz zone komfora. Napor, stres, ne bih uspeo da nije bilo Mačke, ona je tu bila. Previše je kompleksno, da bih ti sada objasnio - kazao je Brendon.

- Razumem, biće prilike da mi sve to objasniš - rekao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jedva sam čekao da se oslobodim telefona, interneta, svega, da dođem ovde i da odmorim mozak. Jednostavno, kad pogledam da je prošlo 20 godina od momenta kada je baba Vanga rekla da ćemo svi biti zavisni od interneta - rekao je Brendon.

- Vidiš koliko smo ti i ja iznad nekih ljudi, razmišljamo unapred. Trening, ishrana i mir, napravio si dobru bazu. Ja bih ovde, kada bih se posvetio bilo čemu, napravio bih haos. Kada bi mi neko dao knjigu o astrologiji, ja bih to doktorirao - rekao je Marko.

- Previše stimulansa. Ja sam prekucao igricu u Beogradu skroz, ja sam sve kontakte pogubio. Dok sam putovao ovih godinu dana, bio sam izopšten iz svega. Mislio sam samo na Mačku - rekao je Brendon.

- Ta tvoja i Mačkina posvećenost je rezultirala tako da uspete - rekao je Marko.

Da sam čekao još malo, ja mislim da bih umro. Mačka je išla na drugi kontinent, ja sam došao da se resetujem. Počeo sam da ne jedem - kazao je Brendon.

