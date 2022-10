"ONO ŠTO BEBICA RADI JE HUMANO, ALI SE GRANIČI SA LUDILOM" Bukti rat Miljaninog bivšeg i sadašnjeg, Nenad ZAPUŠIO USTA Marinkoviću

Zadrugari su dobili zadatak da izaberu najbolju osobu u Beloj kući, a Ivan Marinković iskoristio je priliku da potkači Miljaninog dečka Nenada Macanovića Bebicu.

Ivan je istakao da se njegova humanost graniči sa ludilom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo što Bebica radi je humano, ali se graniči sa ludilom. Ja ću naravno da kažem da je jedina dobra osoba za mene Lepi Mića. Mića i ja se nikad nismo posvađali jer smo na istim talasnim dužinama. Pošto svi pominjete Ša, i ja ću. Ima tu još ljudi koji su iskoristili sezonu da budu ludi, nego dobri - pričao je Ivan.

- Svi koji navode kroz dozu sujete, ja nisam lik koji potkupljuje. Ja ne kupujem zarad mira, ne moram da dokazujem ništa. Ne treba da vam smeta ako neko navede moje dobre osobine. Ja sam 10 posto onoga što sam napolju. Nemojte da me navodite jer mi je muka da slušam ljude - dodao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moram samo nešto da kažem, malopre me je Ivan zakačio, drago mi je što sam čuo njegovo mišljenje. Drago mi je što me je pomenuo, za mene bi bilo poniženje da kaže da sam dobar čovek, on koji me tri dana nije pitao za svoje dete - rekao je Bebica.

- Ko si ti da pitaš da li je on pitao za svoju decu, ti ne pitaš za svoju, nisi ih video dve godine, Miljana se više interesuje za njih - dodala je Sanja.

- O mojoj deci ne treba da se priča i ništa mi nije zabranjeno - odgovorio je Nenad.

- Nije da nije hteo, žena mu je zabranila, a Ivan je imao dozvolu, a nije ih gledao - dobacila je Miljana.

