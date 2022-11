"PREVIŠE JE OTIŠLA U NEBESA" Brat Marka Stefanovića o VEZI sa Sanjom, ULTIMATUMU koji joj je postavljen i OKRŠAJU sa Anđelom

Sanja Grujić i Marko Stefanović su nedavno ozvaničili vezu nakon nekoliko dana muvanja.

Tim povodom se sada oglasio njegov brat Mihajlo, koji je otkrio da li je promenio mišljenje o ovom odnosu.

foto: Printscreen YouTube

- Nisam promenio mišljenje o njihovom odnosu, i dalje ih podržavam kao i otpočetka druženja, sad kako će i šta biti dalje, videćemo - započinje Mihajlo.

Tokom današnje raspodele budžeta, došlo je do više svađa između Anđele Đuričić i Sanje, tokom koje su pale teške reči. Anđela je u svađu uvukla i Stefanovića, koji je pre početka "Zadruge" istakao da je njegov tip devojke upravo Đuričićeva. Kako svađa nije prestajala, Marko je zaključio da je Anđela bacila oko na njega. Mihajlo je prokomentarisao ovu situaciju.

- Ispratio sam svađu, očigledno je Anđela ispratila njegov intervju pre nego što je ušao i ne bi me čudilo da joj je zapao za oko, s obzirom na to kako se ponaša prema devojkama i njegovo ucešće samo, jer nikad nikog prvi nije dirao, nit uvredio, a i fizički niko ne može da mu parira u kući, tako da moguće da joj je i fizički zapao za oko. Marko joj je rekao da se malo spusti na zemlju sa pravom, jer on misli, a i vecina gledaoca, da je otišla previše u nebesa zbog toga sto je osvojila treće mesto prošle sezone - ističe Markov brat.

foto: Printscreen/Zadruga

Nakon svađe sa Anđelom, Stefanović je Sanji postavio ultimatum da mora da promeni svoje ponašanje i ne ulazi u sukobe, ukoliko želi da bude u vezi sa njim. Mihajlo je otkrio šta misli o njihovom razgovoru u spavaćoj sobi.

- Pa iskreno meni ovo nije neka svađa, Marko joj je samo skrenuo pažnju na neke stvari, sad, ako je ona zagrejana za njega i taj odnos, poslušaće šta je pričao. Toliko - zaključuje Mihajlo.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:52 Sanja Grujić ulazi u zadrugu