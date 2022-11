"SRAMNO JE TO ZA DEVOJČICU OD 19 GODINA" Zorica zapretila Aniti škakljivim informacijama, Zola zbog nje zaratio SA POLA KUĆE!

Pevačica Zorica Marković javno je zapretila Aniti Stanojlović škakljivim informacijama.

- Kako te nije sramota, od početka Zadruge se ponašaš kao ku**ica, Zorica te je branila, a ti radiš sve da bi bila aktuelna - glasilo je pitanje.

- Što se tiče toga, ja sam sinoć imala razgovor sa Zoricom, objasnila sam joj neke stvari, mislim da smo donekle rešile. Nisam ispala fer, ali se nismo lepo razumele. Izvinila sam joj se, rekla sam šta sam čula i mislila. Na neki način je jesam izdala, ali sam joj objasnila da u nekim situacijama htela da me namesti - rekla je Anita.

- Tebe bi ovde razapeli da ti nije bilo Zorice - dodala je Ivana.

- Tako da, mislim da me je ona razumela - dodala je Anita.

- Naravno da se jesam šokirala, baš mi je od srce bilo žao. Moja i njena relacija nije rijaliti priča, bila mi je draga, a svi su mi govorili: "Šta ti to treba?". Slaba sam bila, mislim da nije u redu, bolje da je ćutala, nego što je rekla laž. Jeste ona došla da priča sa mnom, vreme će pokazati svoje, meni je obraz čist - rekla je Zorica.

- Ja sam rekla ono što se desilo ispred vrata - ubacila se Anita.

- Meni si rekla na zidiću jedno, a za stolom laž... Ja nisam zaslužila to od nje, vreme će pokazati svoje. Posle dva meseca je potpuno samostalna. Ona je jedan veliki fan rijalitija, ja sam bila u zabludi, nije mi žao. Mislim da je greška ovo sa Zolom, foliranje, ne zna se ko više. To je jedan inat Miljani, nema smisla znajući da ga Miljana voli, da se ona tu meša. Sramno je to za devojčicu od 19 godina. Mnoge stvari ružne koje bih rekla za nju, tek slede. Onda ona, da li uplašena ili se pokajala, došla na krevet. Imaćemo korektan odnos, ja to nikada ne bih uradila nekome ko je bio uz mene protiv cele kuće - rekla je Zorica.

- Odmah sam rekao da je po meni prodala Zoricu kao prijatelja, ko je u pravu to će se dokazati. Mnogi zadrugari, bojeći se nečega, staju na pola, lažu, mažu - rekao je Mića.

- Pa šta i da je slagala? Ovo sad misli za Zoricu, ide okolo, a nas napada kad idemo okolo, a sve ljude hoće da odvrati od Zorice - rekao je Zola.

- Ona se izvinila prva, prišla na krevetu. Ja sada kažem, Anita opet laže, ne misli tako, prepala se, a Zola kupuje mir. Ja je**o Zorici majku sto puta i rekao šta mislim - drao se Mića.

- Nije tačno - skočila je Anita.

- Mićo, je l' ti uvek nastaviš svoje ratove do kraja rijalitija - rekao je Zola.

- Mala laže, prodala se i prodala je - drao se Mića.

