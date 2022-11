VIDEO JE SEBE U MILJANINOM SINU! Milan Milošević se slomio zbog susreta Ivana i njegovog naslednika, sve ga je STIGLO...

U "Zadruzi" se desio najemotivniji trenutak - susret Ivana Marinkovića sa sinom, a čitava nacija je plakala gledajući ih i slušajući njihove razgovore.

Ni voditelj Milan Milošević nije mogao da sakrije emocije, pa je tokom sinoćne emisije i zaplakao kada ih je video zagrljene i nasmejane. On je sada otkrio kakva atmosfera je sinoć vladala u Beloj kući.

- Ja sam čuo kako zadrugarima lupaju srca, svima su oči bile pune suza, većina je i zaplakala - rekao je Milan.

foto: Printscreen/Pink

Voditelj je dodao da se donekle i poistovetio sa Ivanovim sinom, s obzirom na to da ni on nije imao dobar odnos sa svojim ocem.

- Sve to me je podsetilo da tom detetu može da se desi i ono što se meni desilo, da sam imao živog oca, a da ga nisam imao. Možda je i bolje da ga nisam imao nego što sam imao takvog. Uvek mi je bilo teško i žao kad moji drugovi i drugarice pričaju o očevima kao o Bogovima, a ja nikad nisam mogao time da se pohvalim, niti da sam pričao sa mojim ocem, da sam seo sa njim, a živeo sam sa njim. Sve me to nešto slomilo, a ja sam takav, ne mogu da odglumim. Pokušao sam da suzdržim suze, ali stiglo me sve, slomilo me, jako volim tog malog. Bio sam sa Miljanom u provoj sezoni kad je bila trudna, doživljavamo ga kao naše dete, Pinkovo dete. Jako je bilo teško, Ivanu nije bilo nimalo lako, a Miljana i Marija nisu mogle da sakriju sreću, mada i ostali zadrugari, svi osim Bebice - rekao je Milan i dodao:

foto: printsccreen

- Žao mi je, deca ne određuju ko će im biti roditelj, roditelje ne biraju i osuđeni su ili nagrađeni od Boga sa roditeljima. Ja nisam imao tu nagradu od Boga što se tiče oca, i zato mi je toliko drago, neka Ivan bude dobar otac. Siguran sam da će naći zajednički jezik i napraviti dogovor. Ima toliko razvedenih parova i vanbračne dece, pa se viđaju sa očevima, sve se to može napraviti ako su ljudi hladnog čela i hladnog mozga, sve se može dogovoriti - zaključio je voditelj.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:50 Domaćin “Zadruge” Milan Milošević